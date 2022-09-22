Сбер: банк работает в обычном режиме, клиентам доступны операции, ажиотажа в них нет

Сбербанк продолжает работу в обычном режиме, клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них нет, сообщил журналистам ТАСС первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах форума "Банки России - XXI век".
"Мы работаем, как и прежде, и клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем. Что касается кредитов, о которых вы спрашиваете, то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив", - заявил он.
Накануне ЦБ РФ рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизованным гражданам и разработать специальные программы кредитных каникул, реструктуризации или адаптировать существующие займы.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оснований для резкого изменения финансовой ситуации в России нет, банковская система устойчива, и средства граждан защищены.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.