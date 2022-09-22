Свыше 24 млрд рублей было выдано Сбером аграриям Поволжья по программе МСХ

В Поволжье в этом году свыше 70% кредитов в сфере АПК выданы Сбербанком по льготным программам, большую долю занимают выдачи по программе Минсельхоза, сообщает пресс-служба банка.

В начале сентября доля кредитов, выданных по программе МСХ, достигла 57,9%, цитируется в сообщении. Всего с начала года по ней Поволжский банк Сбербанка выдал предприятиям сегмента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности свыше 24 млрд рублей.

Напомним, льготное кредитование АПК предусматривает финансирование деятельности в рамках постановления правительства РФ № 1528. В рамках льготного кредитования основной акцент делается на поддержку в финансировании предприятий АПК в период сезонно-полевых работ, а также на приобретение сельхозживотных для формирования основного стада.