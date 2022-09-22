Свыше 24 млрд рублей было выдано Сбером аграриям Поволжья по программе МСХ

В Поволжье в этом году свыше 70% кредитов в сфере АПК выданы Сбербанком по льготным программам, большую долю занимают выдачи по программе Минсельхоза, сообщает пресс-служба банка.
В начале сентября доля кредитов, выданных по программе МСХ, достигла 57,9%, цитируется в сообщении. Всего с начала года по ней Поволжский банк Сбербанка выдал предприятиям сегмента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности свыше 24 млрд рублей.
Напомним, льготное кредитование АПК предусматривает финансирование деятельности в рамках постановления правительства РФ № 1528. В рамках льготного кредитования основной акцент делается на поддержку в финансировании предприятий АПК в период сезонно-полевых работ, а также на приобретение сельхозживотных для формирования основного стада.
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Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.