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Баскетбол Спорт

В Самаре пройдет традиционный баскетбольный турнир "Кубок Приматова"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 по 24 сентября в СКК "Дворец спорта имени В.С.Высоцкого" состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, которым в Самаре уже много лет открывается баскетбольный сезон.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Для баскетбольного клуба "Самара" этот турнир традиционно служит последней проверкой готовности к официальному сезону. И нынешний - не исключение: уже в начале октября команда проведет первый матч в Единой Лиге ВТБ.

"Своими высокими спортивными результатами менеджмент БК "Самара" доказал, что команда готова к тому, чтобы выступать на более высоком уровне. Крайне важно и впредь показывать достойную игру, которая будет привлекать болельщиков и позволять бороться за высокие места. Безусловно, участие нашей команды в Лиге ВТБ - важный шаг в развитии самарского баскетбола и продолжении его славных традиций. Это позволит привлекать в спорт еще больше мальчишек и девчонок, воспитывать игроков высокого уровня", - отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Турнир памяти Г.А.Приматова проводится баскетбольным клубом с 1997 года. Генрих Алексеевич Приматов - заслуженный тренер СССР, человек, с чьим именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 г. в Куйбышеве команды "Строитель", в 1980-е годы выступавшей в Высшей лиге чемпионата СССР. БК "Самара" - правопреемник "Строителя".

В Кубке памяти Г.А.Приматова 2022 г. примут участие: БК "Самара" (Самара), БК "ПАРМА-ПАРИ" (Пермь), БК "Пари Нижний Новгород" (Нижний Новгород), БК "Минск" (Республика Беларусь).
В рамках турнира пройдет торжественная церемония празднования 45-летия БК "Самара", Также 23 сентября состоится презентация команд баскетбольного клуба "Самара". Болельщики получат уникальный шанс увидеть всех своих кумиров: игроков детских и юношеских команд, команд по баскетболу 3×3, женскую команду Премьер-лиги и мужскую команду, которой предстоит дебютировать в Единой Лиге ВТБ.

Поклонников баскетбола ждет масса сюрпризов. Например, первая тысяча человек, которая придет во Дворец спорта 23 сентября, получит сувенирные футболки в подарок.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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