Мэрия Самары опубликовала список дорог, которые отремонтируют в 2023 году

В Самаре идет подготовка к следующему дорожно-строительному сезону, сообщает городская администрация. В сентябре были определены все подрядчики, которые в 2023 г. приступят к обновлению объектов улично-дорожной сети - работы начнутся весной, как только установятся постоянные среднесуточные положительные температуры наружного воздуха. По результатам состоявшихся электронных аукционов муниципальные контракты заключены с ООО "ПСК" и ООО "НПФ "XXI Век".
Отмечается, что перечень участков, которые должны быть отремонтированы в следующем году, сформирован, прежде всего, с учетом обращений жителей и предписаний ГИБДД. Также во взаимодействии с ОНФ и другими общественниками проводится мониторинг состояния объектов - автодорожного покрытия и других элементов улично-дорожной сети, в том числе на прилегающей к проезжей части территории. Принимается во внимание и трафик на тех или иных дорогах - интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта.
Перечень самарских объектов, которые планируют привести в порядок по дорожному нацпроекту в 2023 г.:
1. пр. Конный от д. №302 по ул. Литвинова до д. №149 по Зубчаниновскому шоссе
2. ул. Печерская от д. №2 по ул. Печерской до д. №61 по ул. Печерской
3. ул. Главная от д. №1 по ул. Шоссейной до моста по ул. Главной
4. ул. Красногвардейская от д. №2 по ул. Красногвардейской до д. №13 по ул. Ногина
5. ул. Магнитогорская от д.№126 по пр. Карла Маркса до д. №231 по ул. Тухачевского
6. пр. Театральный от д. №22 ул. Краснодонской до ул. Воронежской
7. Южный проезд от д. №2 по ул. Советской Армии до д.№22 по Южному проезду
8. Бельский пер. от д. №139 по ул. Промышленности до д. №110 по Южному проезду
9. ул. 8-я просека от д.№48 по ул. Солнечной до д. №1a по ул. 8-я просека
10. ул. Киевская от д.№15 по ул. Киевской до д.№3 по Московскому шоссе
11. ул. Гвардейская от д№28 по ул. Алма-Атинской до д.№ 10 по ул. Гвардейской
12. ул. Береговая от пр. Кирова до ул. Земеца
13. ул. Республиканская от д. №59 по ул. Республиканской до д. № 117 по ул. Республиканской
14. ул. Земеца от Заводского шоссе до ул. Береговая
15. автомобильная дорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе
16. ул. Измайловский переулок от д. № 263а по ул. Промышленности до д. №2 по ул. Измайловский переулок
17. ул. Офицерская от ул. Изыскательской до ул. Чекистов
18. пр. Ленина от д. № 25а по пр. Ленина до д. № 332 по ул. Ленинской
19. ул. Чекистов от д. №171 по ул. Магистральной до д. №2а к.1 по ул. Чекистов
20. ул. Красных Коммунаров от д. №2 по ул. Красных Коммунаров до д. №7б по ул. Калинина
21. ул. Алма-Атинская от ул. Стара-Загора до д. №106 по ул. Республиканской
22. ул. Первомайская от д. №2а по ул. Больничной до д.№18а по ул. Первомайской
23. ул. Ерошевского от д.№22 по Московскому шоссе до д. №163 по ул. Ново-Садовой
24. ул. Белогородская от д. №2г по ул. Белгородской до ул. Гродненской
25. ул. Уральская от д. №1 по ул. Уральской до д. №219 по ул. Уральской
26. ул. Гродненская от д. №1в по ул. Гродненской до д. №17 к.4 по ул. Гродненской
27. ул. Луцкая от д. №1 по ул. Луцкой до д. №30 по ул. Луцкой
28. ул. Ново-Желябовская от д. №6 по ул. Г. Аксакова до д. №52а по ул. Мечникова
29. пр. Карла Маркса от д.№ 29 по пр. Карла Маркса до д.№ 39 по пр. Карла Маркса
30. пер. Енисейский от д. №21 по ул. Оросительной до д. №8 по ул. Спутника
31. ул. Лысвенская от д. №1 по ул. Лысвенской до д. №71 по ул. Лысвенской
32. ул. Флотская от д. №1 по ул. Флотской до д. №17 по ул. Флотской
33. ул. Авроры от д. № 17а по Московскому шоссе до д. №47а по ул. Аэродромной
34. ул. Коммунистическая от д. №1 по ул. Московской до д. №19 по ул.Агибалова
35. пр. Масленникова от д. №21 по пр. Масленникова до д. № 167а по пр. Карла Маркса
36. ул. Революционная от д. № 64б по ул. Революционной до д. № 38 по ул. Гагарина
37. ул. Зеленая от д. №30 по ул. Бакинской до д. №4 по ул. Стадионной
38. ул. Пензенская от д. №30 по ул. Урицкого до д. №41 по ул. Дачной
39. пер. Хибинский от ул. Гродненской до ул. Белогородской
40. ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Ерошевского
41. ул. Третий проезд от д. №38 по ул. 3-й проезд до д. №185а по пр. Карла Маркса.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?