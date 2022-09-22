Мэрия Самары опубликовала список дорог, которые отремонтируют в 2023 году

В Самаре идет подготовка к следующему дорожно-строительному сезону, сообщает городская администрация. В сентябре были определены все подрядчики, которые в 2023 г. приступят к обновлению объектов улично-дорожной сети - работы начнутся весной, как только установятся постоянные среднесуточные положительные температуры наружного воздуха. По результатам состоявшихся электронных аукционов муниципальные контракты заключены с ООО "ПСК" и ООО "НПФ "XXI Век".

Отмечается, что перечень участков, которые должны быть отремонтированы в следующем году, сформирован, прежде всего, с учетом обращений жителей и предписаний ГИБДД. Также во взаимодействии с ОНФ и другими общественниками проводится мониторинг состояния объектов - автодорожного покрытия и других элементов улично-дорожной сети, в том числе на прилегающей к проезжей части территории. Принимается во внимание и трафик на тех или иных дорогах - интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта.

Перечень самарских объектов, которые планируют привести в порядок по дорожному нацпроекту в 2023 г.:

1. пр. Конный от д. №302 по ул. Литвинова до д. №149 по Зубчаниновскому шоссе

2. ул. Печерская от д. №2 по ул. Печерской до д. №61 по ул. Печерской

3. ул. Главная от д. №1 по ул. Шоссейной до моста по ул. Главной

4. ул. Красногвардейская от д. №2 по ул. Красногвардейской до д. №13 по ул. Ногина

5. ул. Магнитогорская от д.№126 по пр. Карла Маркса до д. №231 по ул. Тухачевского

6. пр. Театральный от д. №22 ул. Краснодонской до ул. Воронежской

7. Южный проезд от д. №2 по ул. Советской Армии до д.№22 по Южному проезду

8. Бельский пер. от д. №139 по ул. Промышленности до д. №110 по Южному проезду

9. ул. 8-я просека от д.№48 по ул. Солнечной до д. №1a по ул. 8-я просека

10. ул. Киевская от д.№15 по ул. Киевской до д.№3 по Московскому шоссе

11. ул. Гвардейская от д№28 по ул. Алма-Атинской до д.№ 10 по ул. Гвардейской

12. ул. Береговая от пр. Кирова до ул. Земеца

13. ул. Республиканская от д. №59 по ул. Республиканской до д. № 117 по ул. Республиканской

14. ул. Земеца от Заводского шоссе до ул. Береговая

15. автомобильная дорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе

16. ул. Измайловский переулок от д. № 263а по ул. Промышленности до д. №2 по ул. Измайловский переулок

17. ул. Офицерская от ул. Изыскательской до ул. Чекистов

18. пр. Ленина от д. № 25а по пр. Ленина до д. № 332 по ул. Ленинской

19. ул. Чекистов от д. №171 по ул. Магистральной до д. №2а к.1 по ул. Чекистов

20. ул. Красных Коммунаров от д. №2 по ул. Красных Коммунаров до д. №7б по ул. Калинина

21. ул. Алма-Атинская от ул. Стара-Загора до д. №106 по ул. Республиканской

22. ул. Первомайская от д. №2а по ул. Больничной до д.№18а по ул. Первомайской

23. ул. Ерошевского от д.№22 по Московскому шоссе до д. №163 по ул. Ново-Садовой

24. ул. Белогородская от д. №2г по ул. Белгородской до ул. Гродненской

25. ул. Уральская от д. №1 по ул. Уральской до д. №219 по ул. Уральской

26. ул. Гродненская от д. №1в по ул. Гродненской до д. №17 к.4 по ул. Гродненской

27. ул. Луцкая от д. №1 по ул. Луцкой до д. №30 по ул. Луцкой

28. ул. Ново-Желябовская от д. №6 по ул. Г. Аксакова до д. №52а по ул. Мечникова

29. пр. Карла Маркса от д.№ 29 по пр. Карла Маркса до д.№ 39 по пр. Карла Маркса

30. пер. Енисейский от д. №21 по ул. Оросительной до д. №8 по ул. Спутника

31. ул. Лысвенская от д. №1 по ул. Лысвенской до д. №71 по ул. Лысвенской

32. ул. Флотская от д. №1 по ул. Флотской до д. №17 по ул. Флотской

33. ул. Авроры от д. № 17а по Московскому шоссе до д. №47а по ул. Аэродромной

34. ул. Коммунистическая от д. №1 по ул. Московской до д. №19 по ул.Агибалова

35. пр. Масленникова от д. №21 по пр. Масленникова до д. № 167а по пр. Карла Маркса

36. ул. Революционная от д. № 64б по ул. Революционной до д. № 38 по ул. Гагарина

37. ул. Зеленая от д. №30 по ул. Бакинской до д. №4 по ул. Стадионной

38. ул. Пензенская от д. №30 по ул. Урицкого до д. №41 по ул. Дачной

39. пер. Хибинский от ул. Гродненской до ул. Белогородской

40. ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Ерошевского

41. ул. Третий проезд от д. №38 по ул. 3-й проезд до д. №185а по пр. Карла Маркса.