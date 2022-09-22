Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Новикомбанка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех" в сторону повышения — до уровня ruА+. Ранее у банка действовал рейтинг ruA со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен устойчивыми позициями банка в ключевом бизнес-сегменте, адекватной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, приемлемым качеством активов, адекватными оценками ликвидности и уровня корпоративного управления, отметили аналитики "Эксперт РА" в своем отчете.
"Эксперт РА" положительно оценивает конкурентные позиции Новикомбанка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий. Отраслевая диверсификация корпоративных ссуд оценивается как адекватная.
Среди важных позитивных факторов, с точки зрения "Эксперт РА" — опережающий рост размера капитала по сравнению с величиной активов под риском. При этом, отмечают в "Эксперт РА", рост кредитной активности банка не приведет "к существенной утилизации капитала". Сильная капитальная позиция Новикомбанка также обусловлена высокой рентабельностью и низким показателем cost to income, которые позволяют кредитной организации, начиная с 2020 года, ежегодно выплачивать дивиденды.
За прошедший год Новикомбанк значительно увеличил фондирование от федерального и региональных бюджетов, размещая эти средства в ликвидные активы. Это позволило банку "существенно укрепить ликвидную позицию", указывает "Эксперт РА". Также аналитики агентства положительно оценили наличие у Новикомбанка значительного объема доступных источников дополнительной ликвидности (в частности, невыбранных лимитов на рынке МБК, а также возможности привлечения фондирования под залог нерыночных активов и портфеля ценных бумаг).
"Уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Стабильно высокая эффективность деятельности банка привела к изменению оценки блока факторов с удовлетворительной на адекватную. На горизонте действия рейтинга кредитная организация предполагает нарастить кредитную активность, сохраняя упор на финансировании крупных производственных предприятий, а также высокие показатели рентабельности и капитализации", — сообщается в отчете "Эксперт РА".
"Повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка. В условиях беспрецедентной экономической волатильности, санкционных ограничений и серьезных вызовов, с которыми столкнулся весь банковский рынок, Новикомбанк продолжает решать стратегические задачи, поставленные акционером и набсоветом — мы активно кредитуем промышленность и разрабатываем инструменты поддержки инновационных проектов. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, обеспечивает возможность для выплаты дивидендов акционеру, наращивает капитал", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева.
Последние комментарии
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