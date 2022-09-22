У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

В четверг, 22 сентября, сотрудники УФСБ по Самарской области провели оперативные мероприятия дома у первого заместителя главы Тольятти Вадима Ерина и в администрации города.
Ранее силовики и сотрудники тольяттинской прокуратуры проводили проверку соблюдения закона при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
Проверяющие заподозрили, что Ерин в интересах местного предпринимателя в нарушение закона изъял исполнительный лист на снос нелегальной автостоянки.
5 сентября 2022 г. сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы.
Вадим Ерин родился в 1972 году в Тольятти. В 1995 г. окончил Поволжский технологический институт сервиса Государственной Академии сферы быта и услуг. После этого некоторое время трудился в сфере ЖКХ.
"С 2003 по 2008 годы работал в МП Тольятти "Управляющая компания № 3" заместителем директора. С 2008 по 2010 годы — заместителем руководителя департамента городского хозяйства мэрии Тольятти. 1 июня 2010 года назначен руководителем департамента городского хозяйства. С июня 2021 года — первый заместитель главы Тольятти. Действительный муниципальный советник 1 класса", — сообщают про Ерина в администрации.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать