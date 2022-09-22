У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

В четверг, 22 сентября, сотрудники УФСБ по Самарской области провели оперативные мероприятия дома у первого заместителя главы Тольятти Вадима Ерина и в администрации города.

Ранее силовики и сотрудники тольяттинской прокуратуры проводили проверку соблюдения закона при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Проверяющие заподозрили, что Ерин в интересах местного предпринимателя в нарушение закона изъял исполнительный лист на снос нелегальной автостоянки.

5 сентября 2022 г. сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы.

Вадим Ерин родился в 1972 году в Тольятти. В 1995 г. окончил Поволжский технологический институт сервиса Государственной Академии сферы быта и услуг. После этого некоторое время трудился в сфере ЖКХ.

"С 2003 по 2008 годы работал в МП Тольятти "Управляющая компания № 3" заместителем директора. С 2008 по 2010 годы — заместителем руководителя департамента городского хозяйства мэрии Тольятти. 1 июня 2010 года назначен руководителем департамента городского хозяйства. С июня 2021 года — первый заместитель главы Тольятти. Действительный муниципальный советник 1 класса", — сообщают про Ерина в администрации.