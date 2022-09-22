Двоих тольяттинцев будут судить за сбыт наркотиков

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела местных жителей 25 и 17 лет, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, легализации незаконно полученных денег и вовлечении подростка в преступление. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, обвиняемый в мессенджере договорился с незнакомцем о сбыте наркотиков. Тольяттинец получал наркотики и раскладывал их по тайникам. Кроме того, он уговорил поучаствовать в "бизнесе" подростка.
С декабря 2021 г. по май 2022 г. доход от сбыта наркотиков составил более 276 тыс. рублей. Эти деньги обвиняемые пытались легализовать.
Сбытчиков задержали в мае 2022 г., когда они пытались спрятать в тайнике на ул. Тимирязева более 15 г запрещенного вещества.
Уголовное дело направят в суд.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать