Двоих тольяттинцев будут судить за сбыт наркотиков

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела местных жителей 25 и 17 лет, которых обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, легализации незаконно полученных денег и вовлечении подростка в преступление. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый в мессенджере договорился с незнакомцем о сбыте наркотиков. Тольяттинец получал наркотики и раскладывал их по тайникам. Кроме того, он уговорил поучаствовать в "бизнесе" подростка.

С декабря 2021 г. по май 2022 г. доход от сбыта наркотиков составил более 276 тыс. рублей. Эти деньги обвиняемые пытались легализовать.

Сбытчиков задержали в мае 2022 г., когда они пытались спрятать в тайнике на ул. Тимирязева более 15 г запрещенного вещества.

Уголовное дело направят в суд.