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Уборочная страда вступила в свою завершающую стадию

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уборочная страда вступила в свою завершающую стадию. Хлеб в этом году нелегкий: холодная весна и раскисшая из-за дождей почва не позволили технике вовремя выйти в поля. Начали позже, поэтому пришлось поднажать, чтобы уложиться в сроки.

Фото: Архив «ВН»

В этом году целевое значение валового сбора зерновых культур составляет 2335 тыс. т, картофеля и овощей открытого грунта для хозяйств всех категорий, вплоть до индивидуальных предпринимателей, — 129,1 тыс. тонн и 110 тыс. тонн соответственно.

По данным Минсельхоза, по состоянию на 14.09.2022 валовой сбор зерна с самарских полей составил более 3,2 млн тонн при средней урожайности 32 ц/га. На сегодня убрано 87% площадей. Почти 200 тыс. тонн собрали аграрии Ставропольского района, более 180 тыс. тонн — сельхозпредприятия Большеглушицкого, Кинель-Черкасского и Кошкинского районов. Небывалый урожай в 80-90 центнеров с гектара озимой пшеницы выдался в ряде хозяйств на отдельных полях области — сказались правильная агротехника и большой запас влаги в почве.

В зоне рискованного земледелия озимая пшеница — гарант стабильного урожая зерна и обеспечения продовольственной безопасности региона. В среднем озимые зерновые культуры у нас в 1,5 раза урожайнее яровых. Не случайно именно озимая пшеница и ее интенсивные современные сорта играют первую скрипку в общем объеме валового сбора зерна. На сегодня ее собрано более 1,8 млн тонн. По мнению академика Сергея Шевченко, озимый клин в регионе можно довести до 600 тыс. га. Это даст возможность хозяйствам перераспределять нагрузку на уборке озимых и севе яровых.

Хозяйства региона ведут уборку яровой пшеницы, овса, ячменя и гороха. Последних собрано 706 тыс. тонн и 94,5 тыс. тонн. Продолжается уборка льна масличного, картофеля и овощей. Картофеля собрано уже более 16,6 тыс. тонн, валовой сбор овощей на сегодняшний день составляет более 31,6 тыс. тонн.

На полях региона завершаются и кормозаготовительные работы. В зимовку 2022–2023 годов сельхозпредприятия региона заготовили 93 тыс. тонн сена, 183 тыс. тонн сенажа, КФХ — 149 тыс. тонн сена и 30 тыс. тонн сенажа, в ЛПХ — 191 тыс. тонн сена.

Рост урожайности напрямую связан с применением влаго-сберегающих технологий обработки почвы, систем питания и защиты растений. Увеличение объемов применения минеральных удобрений — одна из серьезных задач всего российского агропрома. В Самарской области объем внесенных минеральных удобрений в текущем году вырос на 15% к уровню прошлого года. Увеличение объемов применения минеральных удобрений — одна из серьезных задач всего российского агропрома. На прошедшем в конце июля Дне поля в Калининграде министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев обратил особое внимание на увеличение объемов применения минеральных удобрений, уточнив, что к 2025 году требуется довести его до 60 кг на 1 га посевной площади, а к 2030 году — до научно обоснованных норм.

Обеспечение продовольственной безопасности напрямую связано с наличием качественного посевного материала. Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (СамФИЦ РАН), занимающийся селекцией новых сортов сельскохозяйственных культур, только за прошлый год получил заключения о внесении в государственный реестр 18 новых сортов самарской селекции.

В июле этого года на полевом семинаре-совещании была продемонстрирована уборка озимого ячменя сорта Жигули урожайностью 70 ц/га. У этого сорта хорошая перспектива по распространению на полях нашего региона.

Основная задача участников комплексных научно-технических проектов по семеноводству картофеля, помимо представителей науки, — ИП глава КФХ Цирулев Е.П., ООО "МАГ", ООО "Агростар", ООО "Скорпион" и ЗАО "Луначарск" — формировать фонд семенного материала картофеля из новых сортов собственной и отечественной селекции, чем они и занимаются.

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