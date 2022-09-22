Уборочная страда вступила в свою завершающую стадию. Хлеб в этом году нелегкий: холодная весна и раскисшая из-за дождей почва не позволили технике вовремя выйти в поля. Начали позже, поэтому пришлось поднажать, чтобы уложиться в сроки.
В этом году целевое значение валового сбора зерновых культур составляет 2335 тыс. т, картофеля и овощей открытого грунта для хозяйств всех категорий, вплоть до индивидуальных предпринимателей, — 129,1 тыс. тонн и 110 тыс. тонн соответственно.
По данным Минсельхоза, по состоянию на 14.09.2022 валовой сбор зерна с самарских полей составил более 3,2 млн тонн при средней урожайности 32 ц/га. На сегодня убрано 87% площадей. Почти 200 тыс. тонн собрали аграрии Ставропольского района, более 180 тыс. тонн — сельхозпредприятия Большеглушицкого, Кинель-Черкасского и Кошкинского районов. Небывалый урожай в 80-90 центнеров с гектара озимой пшеницы выдался в ряде хозяйств на отдельных полях области — сказались правильная агротехника и большой запас влаги в почве.
В зоне рискованного земледелия озимая пшеница — гарант стабильного урожая зерна и обеспечения продовольственной безопасности региона. В среднем озимые зерновые культуры у нас в 1,5 раза урожайнее яровых. Не случайно именно озимая пшеница и ее интенсивные современные сорта играют первую скрипку в общем объеме валового сбора зерна. На сегодня ее собрано более 1,8 млн тонн. По мнению академика Сергея Шевченко, озимый клин в регионе можно довести до 600 тыс. га. Это даст возможность хозяйствам перераспределять нагрузку на уборке озимых и севе яровых.
Хозяйства региона ведут уборку яровой пшеницы, овса, ячменя и гороха. Последних собрано 706 тыс. тонн и 94,5 тыс. тонн. Продолжается уборка льна масличного, картофеля и овощей. Картофеля собрано уже более 16,6 тыс. тонн, валовой сбор овощей на сегодняшний день составляет более 31,6 тыс. тонн.
На полях региона завершаются и кормозаготовительные работы. В зимовку 2022–2023 годов сельхозпредприятия региона заготовили 93 тыс. тонн сена, 183 тыс. тонн сенажа, КФХ — 149 тыс. тонн сена и 30 тыс. тонн сенажа, в ЛПХ — 191 тыс. тонн сена.
Рост урожайности напрямую связан с применением влаго-сберегающих технологий обработки почвы, систем питания и защиты растений. Увеличение объемов применения минеральных удобрений — одна из серьезных задач всего российского агропрома. В Самарской области объем внесенных минеральных удобрений в текущем году вырос на 15% к уровню прошлого года. Увеличение объемов применения минеральных удобрений — одна из серьезных задач всего российского агропрома. На прошедшем в конце июля Дне поля в Калининграде министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев обратил особое внимание на увеличение объемов применения минеральных удобрений, уточнив, что к 2025 году требуется довести его до 60 кг на 1 га посевной площади, а к 2030 году — до научно обоснованных норм.
Обеспечение продовольственной безопасности напрямую связано с наличием качественного посевного материала. Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (СамФИЦ РАН), занимающийся селекцией новых сортов сельскохозяйственных культур, только за прошлый год получил заключения о внесении в государственный реестр 18 новых сортов самарской селекции.
В июле этого года на полевом семинаре-совещании была продемонстрирована уборка озимого ячменя сорта Жигули урожайностью 70 ц/га. У этого сорта хорошая перспектива по распространению на полях нашего региона.
Основная задача участников комплексных научно-технических проектов по семеноводству картофеля, помимо представителей науки, — ИП глава КФХ Цирулев Е.П., ООО "МАГ", ООО "Агростар", ООО "Скорпион" и ЗАО "Луначарск" — формировать фонд семенного материала картофеля из новых сортов собственной и отечественной селекции, чем они и занимаются.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще