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Муниципалитеты Власть и политика

Мэр Отрадного подал в отставку

ОТРАДНЫЙ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 сентября, на очередном заседании гордумы Отрадного досрочно прекращены полномочия главы города Александра Бугакова в связи с отставкой по собственному желанию. Об этом сообщает сайт мэрии, уточняя, что соответствующее заявление он подал 20 сентября.

Александр Бугаков возглавлял город с 2015 года. В прошлом году в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб").

По версии следствия, глава города утвердил постановление по распределению тепловых нагрузок в пользу одной из организаций. Это привело к невозможности для конкурирующей организации оказывать аналогичные услуги и к выводу ее котельной с рынка. При этом УФАС по Самарской области неоднократно выдавало главе города предупреждения о необходимости прекращения таких действий.

В сентябре 2021 г. суд отстранил Александра Бугакова от занимаемой должности на период следствия. Однако на сайте мэрии он по-прежнему значился главой города.

В июне этого года суд признал Бугакова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тыс. рублей, лишив также права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. Также судом был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании суммы причиненного ущерба в 2,9 млн рублей.

21 сентября приговор устоял в апелляции.

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