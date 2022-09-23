Мэр Отрадного подал в отставку

В четверг, 22 сентября, на очередном заседании гордумы Отрадного досрочно прекращены полномочия главы города Александра Бугакова в связи с отставкой по собственному желанию. Об этом сообщает сайт мэрии, уточняя, что соответствующее заявление он подал 20 сентября.

Александр Бугаков возглавлял город с 2015 года. В прошлом году в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб").

По версии следствия, глава города утвердил постановление по распределению тепловых нагрузок в пользу одной из организаций. Это привело к невозможности для конкурирующей организации оказывать аналогичные услуги и к выводу ее котельной с рынка. При этом УФАС по Самарской области неоднократно выдавало главе города предупреждения о необходимости прекращения таких действий.

В сентябре 2021 г. суд отстранил Александра Бугакова от занимаемой должности на период следствия. Однако на сайте мэрии он по-прежнему значился главой города.

В июне этого года суд признал Бугакова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тыс. рублей, лишив также права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. Также судом был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании суммы причиненного ущерба в 2,9 млн рублей.

21 сентября приговор устоял в апелляции.