16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудницу самарской полиции задержали за получение взятки от рецидивиста Двух тольяттинцев будут судить за сбыт наркотиков У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе Под суд отправят "поволжского маньяка", который убивал женщин в Самаре Предполагаемый лидер группировки "Законовские" требует отпустить его на волю

Преступления Происшествия

Сотрудницу самарской полиции задержали за получение взятки от рецидивиста

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 219
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере") в отношении сотрудницы полиции. Женщина работала старшим дознавателем.

По версии следствия, вечером 8 сентября 2022 г. подозреваемая возле дома на ул. Гагарина в Самаре получила 200 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за содействие в назначении взяткодателю наказания, не связанного с лишением свободы.

Следователи планируют выступить в суде с ходатайством об избрании для подозреваемой меры пресечения на время разбирательства. А в ГУ МВД по Самарской области назначили служебную проверку. Если вина сотрудницы подтвердится, ее уволят по отрицательным основаниям, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Предполагается, что помочь за вознаграждение сотрудница полиции должна была мастеру автосервиса Тимофею Бакаеву. Мужчина примечателен тем, что уже многократно ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Последний приговор ему зачитал судья Дмитрий Щеблютов 22 июля 2022 года.

Согласно этому приговору, в автосервис "Элитавто" для ремонта Бакаеву передалиToyota Camry. Вечером того же дня мужчина решил покататься на машине. В итоге он не справился с управлением и въехал в препятствие на автомобильном кольце. Ущерб владелице авто составил 1,5 млн рублей. Бакаева признали виновным в угоне автомобиля и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее Бакаев был неоднократно судим: в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Красноглинском районных судах Самары за кражи и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как следует из текстов приговоров, однажды Бакаев подвозил пьяного мужчину, украл его банковскую карту и снял 145 тыс. рублей. В другом случаев Бакаев забрал у приятеля телефон и перевел себе через "Мобильный банк" деньги с его счета. До этого Бакаев похитил колеса с машины. А еще ранее его судили за ряд имущественных преступлений в Карелии.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2