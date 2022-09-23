Сотрудницу самарской полиции задержали за получение взятки от рецидивиста

Сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере") в отношении сотрудницы полиции. Женщина работала старшим дознавателем.

По версии следствия, вечером 8 сентября 2022 г. подозреваемая возле дома на ул. Гагарина в Самаре получила 200 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за содействие в назначении взяткодателю наказания, не связанного с лишением свободы.

Следователи планируют выступить в суде с ходатайством об избрании для подозреваемой меры пресечения на время разбирательства. А в ГУ МВД по Самарской области назначили служебную проверку. Если вина сотрудницы подтвердится, ее уволят по отрицательным основаниям, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Предполагается, что помочь за вознаграждение сотрудница полиции должна была мастеру автосервиса Тимофею Бакаеву. Мужчина примечателен тем, что уже многократно ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Последний приговор ему зачитал судья Дмитрий Щеблютов 22 июля 2022 года.

Согласно этому приговору, в автосервис "Элитавто" для ремонта Бакаеву передалиToyota Camry. Вечером того же дня мужчина решил покататься на машине. В итоге он не справился с управлением и въехал в препятствие на автомобильном кольце. Ущерб владелице авто составил 1,5 млн рублей. Бакаева признали виновным в угоне автомобиля и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее Бакаев был неоднократно судим: в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Красноглинском районных судах Самары за кражи и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как следует из текстов приговоров, однажды Бакаев подвозил пьяного мужчину, украл его банковскую карту и снял 145 тыс. рублей. В другом случаев Бакаев забрал у приятеля телефон и перевел себе через "Мобильный банк" деньги с его счета. До этого Бакаев похитил колеса с машины. А еще ранее его судили за ряд имущественных преступлений в Карелии.