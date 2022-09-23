Сотрудница банка спасла 96-летнюю тольяттинку от телефонных мошенников

В Тольятти мошенники пытались обмануть 96-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
29 августа пожилой тольяттинке позвонили якобы сотрудники банка. Они убедили женщину, что мошенники хотят оформить на нее кредит, и уговорили перевести сбережения на резервный счет.
Доверчивая пенсионерка сразу пришла в ближайший банк и попыталась оформить кредит на 173 тыс. рублей. Однако бдительная сотрудница офиса Ольга Л. стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма. Узнав о телефонном звонке, она поняла, что пожилую женщину хотят обмануть мошенники. Ольга объяснила все пенсионерке и сообщила в полицию.
Сейчас полицейские разыскивают мошенников.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать