Сотрудница банка спасла 96-летнюю тольяттинку от телефонных мошенников

В Тольятти мошенники пытались обмануть 96-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

29 августа пожилой тольяттинке позвонили якобы сотрудники банка. Они убедили женщину, что мошенники хотят оформить на нее кредит, и уговорили перевести сбережения на резервный счет.

Доверчивая пенсионерка сразу пришла в ближайший банк и попыталась оформить кредит на 173 тыс. рублей. Однако бдительная сотрудница офиса Ольга Л. стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма. Узнав о телефонном звонке, она поняла, что пожилую женщину хотят обмануть мошенники. Ольга объяснила все пенсионерке и сообщила в полицию.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников.