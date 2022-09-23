Новые клиенты банка "Открытие" разместили на сберегательных продуктах более 33 млрд рублей с начала сентября

За три недели сентября клиенты оформили в два раза больше вкладов и накопительных счетов в банке "Открытие", чем за аналогичный период предыдущих месяцев. Количество активных сберегателей за это время выросло на 4%.
С начала сентября в банке открыто почти 170 тысяч новых сберегательных продуктов. Наиболее активным стал период федеральной рекламной кампании с участием амбассадоров банка — Константина Хабенского и Марины Кравец. Тогда клиенты открывали порядка 15 тысяч вкладов и накопительных счетов в день.
В сентябре почти 58% вкладов было оформлено в отделениях "Открытия" и 42% — в дистанционных каналах (против 52% в среднем за год). Рост доли вкладов, открытых офлайн, связан с желанием новых вкладчиков детально разобраться в особенностях продукта и получить личную консультацию непосредственно в офисе банка. При этом накопительные счета клиенты традиционно предпочитают оформлять онлайн. На этот канал в сентябре приходилось порядка 80% открытий.
Банк "Открытие" предлагает своим клиентам одни из самых привлекательных на рынке ставок по сберегательным продуктам. Доходность для новых сберегателей по вкладу "Первый" достигает 8%, по накопительному счету "Копилка" — 7,5% годовых (с учетом надбавки 1% годовых). Действующим клиентам банк предлагает оформить сезонный вклад "Осенний" со ставкой до 7% и накопительный счет "Копилка" под 6,5% годовых.
Подробнее об условиях сберегательных продуктов можно узнать на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").