В регионе с помощью господдержки будут созданы еще более 30 хозяйств

Самарские фермеры активно используют новые меры поддержки. Механизмы, запущенные в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова, позволяют предпринимателям на селе развивать хозяйства и строить новые. Получают средства из регионального бюджета они в виде грантов на конкурсной основе.

С бизнес-планом

В прошлом году стартовали программы "Агростартап" и "Агростартап-Регион", а в этом — "Агропрогресс". Гранты по первым двум направлениям дают возможность как физическим лицам, так и владельцам личных подсобных хозяйств инициировать свое дело. Победители конкурса получают грант, чтобы зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и в течение пяти лет реализовать предлагаемый проект. Одно из условий — создание новых рабочих мест, что в текущей ситуации на рынке труда крайне актуально.

Гранты предоставляются в соответствии с решением комиссии на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в размере до пяти миллионов рублей, а также в размере трех миллионов — на иные направления проекта создания или развития хозяйства. На эти деньги можно купить, построить, отремонтировать или переустроить производственные и складские здания и помещения. Также предлагается приобретение сельхозтехники, оборудования, скота (кроме свиней) и птицы, рыбопосадочного материала, саженцев многолетних насаждений, электрификация, газификация, водо- и теплоснабжение помещений.

Для участия в программе заявитель должен иметь российское гражданство, быть зарегистрирован на сельской территории Самарской области и готов предоставить бизнес-план. Также соискатель гранта должен иметь либо среднее специальное, либо высшее сельскохозяйственное, либо дополнительное образование по сельскохозяйственной специальности. Рассматриваются и кандидаты с трудовым стажем в отрасли не менее трех лет. За счет собственных средств победители конкурса оплачивают не менее 10 процентов затрат, за счет средств гранта "Агростартап" и "Агростартап-Регион" — не более 90 процентов. Если сумма, указанная в плане расходов, превышает сумму гранта, то расходы покрываются самим победителем.

Кооперация для стартаперов

Семейная ферма вправе претендовать на получение до 30 млн рублей с софинансированием со стороны заявителя в объеме 40% собственных средств. При этом если проект грантополучателя предусматривает развитие молочного животноводства, часть его стоимости (не более 20%) обеспечивается за счет средств областного бюджета. И наконец, программа "Агростартап регион" предусматривает предоставление грантовой поддержки при условии, что получатель вступит в сельскохозяйственный кооператив. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева, это позволит увеличивать поголовье в малых формах хозяйствования и занятость сельчан.

На "Агростартап" из федеральной и региональной казны направлено 74,7 млн рублей, на "Агро­стартап-Регион" — 30 млн рублей из областного бюджета. Получат их только те сельхозтоваропроизводители, которые ранее не пользовались господдержкой в виде гранта по этим направлениям.

В этом году начинается реализация нового механизма "Агропрогресс", рассчитанного исключительно на сельскохозяйственные общества и товарищества. Максимальный размер гранта составляет 30 млн рублей — это 25% от общей стоимости проекта, еще 5% должны составлять собственные средства заявителя, 70% — инвестиционный кредит. Всего на эти цели выделено более 168 миллионов рублей.

Плюс объем

По итогам конкурсных отборов по мероприятиям "Агростартап-Регион" победителями признаны 8 заявителей, "Агростартапа" — 20, по направлению развития семейных ферм — еще 8 (в том числе 3 гранта по 30 млн рублей на строительство молочно-товарных ферм), "Агропрогресса" — трое.

Господдержка АПК помогает сделать первые шаги не только животноводам. Сегодня в Самарской области безвозмездная помощь оказывается и растениеводам, и овощеводам, и переработчикам — всем, кто в ней нуждается.

Напомним, что государственная поддержка АПК Самарской области включает в себя более 40 направлений. Часть из них реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета, другая — носит исключительно региональный характер. Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию мер господдержки в 2022 году, составляет 3,5 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей за счет средств областного бюджета. Благодаря этим мерам местные производители наращивают объемы. Так, по данным Самарастата, производство сыра в прошлом году составило 3,6 тысячи тонн (на 98,5% больше уровня 2020 года), мясных полуфабрикатов — 21,1 тысячи (на 32,2%), молока — 70 тысяч (на 8,6%), колбас — 44 тысячи (на 4%), муки — 280,8 тысячи (на 4,1%), хлебобулочных изделий — 66,3 тысячи (на 6,5%), мучных кондитерских изделий — 5,8 тысячи (на 6,2%). Растет и качество: по итогам прошлого года продуктивность молочного стада в Самарской области достигла 6780 кг, хотя в 2020 году эта цифра равнялась 6532 кг, в 2019-м — 5920 кг.