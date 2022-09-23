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ДОМ.РФ представил механизмы комплексного развития Самарской области

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области состоялось рабочее совещание под председательством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова с участием представителей ДОМ.РФ, органов исполнительной власти Самарской области и застройщиков. Стороны обсудили механизмы, которые предлагает ДОМ.РФ для развития Самарской области.

"Наш регион в полной мере владеет всем инструментарием поддержки инвестиционной деятельности. Мы активно пользуемся инфраструктурными бюджетными кредитами, являемся одним из признанных лидеров по реализации концессионных соглашений. Пакет концессионных соглашений в регионе уже превышает 180 млрд рублей. Мы заинтересованы в более активном взаимодействии с вашим институтом развития, готовы рассмотреть все возможности, которые предоставляет ДОМ.РФ", - открыл совещание Виктор Кудряшов.

Представители ДОМ.РФ представили эффективные механизмы для комплексного развития Самарской области - строительства жилья, создания объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Один из таких инструментов - аукционы ДОМ.РФ.

"Работа специалистов ДОМ.РФ с участками перед аукционами существенно упрощает комплексное развитие неиспользуемых федеральных земель, где после проведения торгов возможна реализация масштабных проектов жилищного строительства. При "перезапуске" территорий инвесторы имеют возможность использовать и другие эффективные инструменты ДОМ.РФ, например, инфраструктурные облигации", - отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

"Таких локаций пока не очень много, но, думаю, они будут появляться. Мы заинтересованы в этом механизме и готовы работать",  - прокомментировал презентацию Института развития Виктор Кудряшов.

В IV квартале 2022 года ДОМ.РФ также предложит инвесторам имущественный комплекс, состоящий из участка площадью 0,33 га и зданий общей площадью 1974,6 кв. м. Объект расположен в Промышленном районе города по адресу: пр-т Кирова, 87. Условия проведения аукциона уточняются.

Представители ДОМ.РФ рассказали о возможностях механизма инфраструктурных облигаций, о перспективных проектах строительства арендного жилья, программах льготного ипотечного кредитования, проектном финансировании строительства жилья. Так, в настоящее время ведется работа по взаимодействию между представителями ПАО "Банк ВТБ" и заинтересованными органами исполнительной власти Самарской области по решению вопроса определения категорий граждан - участников программы льготного ипотечного кредитования и размера льготных ставок.

В рамках механизма инфраструктурных облигаций на территории Самарской области реализуется важнейший для развития региона проект "Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай".  "Хочу поблагодарить ДОМ.РФ за огромную помощь, которую вы оказываете нам в реализации этого масштабного проекта. Благодаря этой поддержке нам удается привлекать ресурсы на более выгодных условиях и обеспечивать строгое соблюдение графика реализации проекта", - резюмировал Виктор Кудряшов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

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Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

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