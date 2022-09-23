ДОМ.РФ представил механизмы комплексного развития Самарской области

В правительстве Самарской области состоялось рабочее совещание под председательством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова с участием представителей ДОМ.РФ, органов исполнительной власти Самарской области и застройщиков. Стороны обсудили механизмы, которые предлагает ДОМ.РФ для развития Самарской области.
"Наш регион в полной мере владеет всем инструментарием поддержки инвестиционной деятельности. Мы активно пользуемся инфраструктурными бюджетными кредитами, являемся одним из признанных лидеров по реализации концессионных соглашений. Пакет концессионных соглашений в регионе уже превышает 180 млрд рублей. Мы заинтересованы в более активном взаимодействии с вашим институтом развития, готовы рассмотреть все возможности, которые предоставляет ДОМ.РФ", - открыл совещание Виктор Кудряшов.
Представители ДОМ.РФ представили эффективные механизмы для комплексного развития Самарской области - строительства жилья, создания объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Один из таких инструментов - аукционы ДОМ.РФ.
"Работа специалистов ДОМ.РФ с участками перед аукционами существенно упрощает комплексное развитие неиспользуемых федеральных земель, где после проведения торгов возможна реализация масштабных проектов жилищного строительства. При "перезапуске" территорий инвесторы имеют возможность использовать и другие эффективные инструменты ДОМ.РФ, например, инфраструктурные облигации", - отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша.
"Таких локаций пока не очень много, но, думаю, они будут появляться. Мы заинтересованы в этом механизме и готовы работать", - прокомментировал презентацию Института развития Виктор Кудряшов.
В IV квартале 2022 года ДОМ.РФ также предложит инвесторам имущественный комплекс, состоящий из участка площадью 0,33 га и зданий общей площадью 1974,6 кв. м. Объект расположен в Промышленном районе города по адресу: пр-т Кирова, 87. Условия проведения аукциона уточняются.
Представители ДОМ.РФ рассказали о возможностях механизма инфраструктурных облигаций, о перспективных проектах строительства арендного жилья, программах льготного ипотечного кредитования, проектном финансировании строительства жилья. Так, в настоящее время ведется работа по взаимодействию между представителями ПАО "Банк ВТБ" и заинтересованными органами исполнительной власти Самарской области по решению вопроса определения категорий граждан - участников программы льготного ипотечного кредитования и размера льготных ставок.
В рамках механизма инфраструктурных облигаций на территории Самарской области реализуется важнейший для развития региона проект "Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай". "Хочу поблагодарить ДОМ.РФ за огромную помощь, которую вы оказываете нам в реализации этого масштабного проекта. Благодаря этой поддержке нам удается привлекать ресурсы на более выгодных условиях и обеспечивать строгое соблюдение графика реализации проекта", - резюмировал Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.