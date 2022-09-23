Новикомбанк рассказал о ESG-финансировании

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступил партнером XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век", который 21 сентября стартовал в Казани. На мероприятии топ-менеджеры кредитного учреждения рассказали о реализации своей ESG-стратегии.

С 21 по 24 сентября в Казани проходит ежегодный банковский форум "Банки России-XXI век". Организованное Ассоциацией банков России событие является одним из знаковых в финансовой сфере. Традиционно здесь выступают ключевые представители Банка России, топ-менеджеры крупных банков и страховых компаний, а также федеральных министерств и ведомств, исполнительной и законодательной властей. Представители руководства Новикомбанка приняли участие в деловых мероприятиях форума.

Старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева, выступая на круглом столе "ESG-банкинг: новые горизонты", отметила уникальность ситуации, в которой оказался сектор.

"Сегодня банки — драйверы повестки устойчивого развития за счет собственных внутренних мероприятий для сотрудников и акционеров. В то же время для клиентов, помимо предоставления продуктов и услуг, они являются их консультантами, проводниками и помощниками ESG-трансформации", — уточнила она.

Новикомбанк разработал классификатор проектов устойчивого развития, проанализировал свой кредитный портфель. Сейчас принципам ESG в нем соответствуют такие проекты, как строительство очистных сооружений, проект по автоматическому контролю качества воды, строительство мусороперерабатывающих комплексов в Подмосковье и в Татарстане, проект "Безопасный город", включающий систему мониторинга и управления экологическими рисками, строительство роддома в Магадане, благоустройство набережной в Комсомольске-на-Амуре и др.

В рамках реализации ESG-стратегии Новикомбанк реализует "Политику в области социальной направленности банковских продуктов", которая верифицирована независимым агентством НРА. Агентство отметило, что это прецедент на российском финансовом рынке, когда кредитное учреждение получило независимую оценку соответствия своей Политики принципам устойчивого развития.

Также, следуя Политике, Новикомбанк вместе с акционером, Госкорпорацией Ростех, внедрил мотивационную программу "Развитие", которая позволяет предприятиям дополнительно поощрять приоритетные для конкретного предприятия категории сотрудников через специальные банковские тарифы. Заключено уже 55 соглашений, и их количество будет увеличиваться.

Кроме того, Новикомбанк создал и воплощает в жизнь масштабный проект по повышению финансовой грамотности работников. Он включает в себя дистанционные вебинары, информационные видеоролики на предприятиях и другие мероприятия. Они охватывают уже более 15 тысяч человек в 13 регионах России.

"Регуляторная среда для инвестирования в проекты устойчивого развития в настоящее время находится в стадии формирования. Новикомбанк разработал ряд предложений, направленных на снижение стоимости финансирования и расширение возможностей реализации проектов устойчивого развития", — резюмировала Анна Лаврентьева.

Предложения Новикомбанка уже направлены в Экспертный совет по устойчивому развитию и зеленому финансированию при Госдуме.