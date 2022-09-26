Антон Дроздов: меры поддержки бизнеса необходимо переориентировать на инвестиционные инструменты

Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, в рамках форума "Банки России — XXI век" выступил на круглом столе "Трансформация банковского сектора. Новый взгляд. Прогнозы". В своем выступлении он отметил, что та система поддержки МСП, которая выстроена, — это сбалансированное разделение рисков между государственными институтами и банками, и она уже эффективно работает, в то же время нужно продолжать ее совершенствовать.

"В нашей стране уже есть система всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса, которая охватывает практически все направления — от льготных и антикризисных кредитов до гарантий, налоговых послаблений, мер снижения издержек. Но сейчас необходимо совершенствовать эти инструменты с учетом того, что на российском рынке образовались ниши. Мы видим, что многие предприятия МСБ все больше обращаются с заявками на инвестиционную деятельность, на организацию производства, на выпуск той продукции, иностранные производители которой ушли с рынка. Поэтому нужны другие подходы, другие критерии, другие меры поддержки бизнеса".

Заместитель председателя ПСБ предложил также активно развивать инструменты, которые способствуют увеличению скорости принятия решений, увеличить предельное значение ответственности корпорации МСП по механизму зонтичного поручительства, что даст возможности для большего количества заемщиков, расширить количество отраслей для финансирования по программе 1764 и границы использования кредита по этой программе. Банки продолжают следить за дорожной картой развития МСБ и готовы подстраиваться к меняющимся потребностям бизнеса, резюмировал Антон Дроздов.