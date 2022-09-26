Антон Дроздов: меры поддержки бизнеса необходимо переориентировать на инвестиционные инструменты

Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, в рамках форума "Банки России — XXI век" выступил на круглом столе "Трансформация банковского сектора. Новый взгляд. Прогнозы". В своем выступлении он отметил, что та система поддержки МСП, которая выстроена, — это сбалансированное разделение рисков между государственными институтами и банками, и она уже эффективно работает, в то же время нужно продолжать ее совершенствовать.
"В нашей стране уже есть система всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса, которая охватывает практически все направления — от льготных и антикризисных кредитов до гарантий, налоговых послаблений, мер снижения издержек. Но сейчас необходимо совершенствовать эти инструменты с учетом того, что на российском рынке образовались ниши. Мы видим, что многие предприятия МСБ все больше обращаются с заявками на инвестиционную деятельность, на организацию производства, на выпуск той продукции, иностранные производители которой ушли с рынка. Поэтому нужны другие подходы, другие критерии, другие меры поддержки бизнеса".
Заместитель председателя ПСБ предложил также активно развивать инструменты, которые способствуют увеличению скорости принятия решений, увеличить предельное значение ответственности корпорации МСП по механизму зонтичного поручительства, что даст возможности для большего количества заемщиков, расширить количество отраслей для финансирования по программе 1764 и границы использования кредита по этой программе. Банки продолжают следить за дорожной картой развития МСБ и готовы подстраиваться к меняющимся потребностям бизнеса, резюмировал Антон Дроздов.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.