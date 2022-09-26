ПСБ: курс доллара в конце недели продолжил свое падение

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:
"Пара доллар-рубль завершила торги на прошлой неделе у минимумов конца июля, отметки 57,9 руб.
Торговая активность американской валютой в конце недели резко увеличилась, достигнув максимумов с 21 июля, а рубль продолжил свое заметное укрепление. По нашим оценкам, участники рынка избавлялись от валют стран Запада в преддверии возможных санкций в адрес НКЦ из-за присоединения ЛДНР в состав России. При этом отметим, что представители МосБиржи ранее заявляли, что вполне возможна остановка торгов долларом и евро. Дополнительную поддержку национальной валюте также оказывала продолжающаяся конверсия валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат, которые завершаются 26 сентября.
Отметим, что евро в связке с долларом торгуется ниже отметки 0,97 центов впервые с 2002 года. Давление на европейскую валюту оказывают слабые статданые и заметный отток капитала с континента. Полагаем, что пикирование евро к доллару может продолжиться в ближайшие дни.
Сегодня курс доллара на МосБирже может взять определенную паузу в снижении на фоне окончания налоговых выплат в стране. Считаем актуальным диапазон 57-60 руб. в рамках недели с восстановлением позиций американской валюты."
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.