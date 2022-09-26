Банк "Открытие" запустил сервис передачи данных по эскроу-счетам

Теперь счета, открытые в банке участниками долевого строительства, отображаются в учетной системе застройщиков. Это стало возможно благодаря каналу передачи данных host-to-host.
Технология host-to-host позволяет в режиме реального времени без авторизации в интернет-банке просматривать информацию об открытых и закрытых счетах, включая данные о поступлении средств, формировать отчеты и получать выписки нажатием одной кнопки.
"Все больше крупных компаний переходят на прямую интеграцию с банками из своей учетной системы, так как управление бизнес-задачами в рамках единого окна удобнее и быстрее, чем традиционное взаимодействие через интернет-банк. Учитывая наметившуюся тенденцию и понимая специфику девелоперского бизнеса, банк "Открытие" разработал специальный сервис для застройщиков на основе технологии host-to-host. Решение полностью отвечает запросам рынка и может повысить скорость работы с эскроу-счетами физлиц в несколько раз, что положительно скажется на динамике развития бизнеса", — отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").