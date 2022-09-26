Сбер предупреждает о мошенничестве с якобы "белыми" военными билетами

Преступники предлагают некоторым жителям России, подлежащим призыву в связи с объявленной частичной мобилизацией, получить якобы "белый" военный билет и справку о непригодности к военной службе. Потенциальных жертв аферисты ищут в соцсетях и тематических стихийных каналах в мессенджерах, посвященных выезду из страны во избежание мобилизации.
За 48 часов и 27 тыс. рублей мошенники обещают обеспечить регистрацию в военкомате с занесением в базу, изготовить необходимые для пересечения границы документы и передать их в любую точку России курьером или заказным письмом. От клиента требуется фотография и ксерокопии страниц паспорта. Получив обязательную предоплату на указанные им реквизиты, мошенник перестает выходить на связь, а его клиент не только теряет деньги, но и компрометирует свои персональные данные.
"Мошенники специально участвуют в распространении информации, призванной вывести людей из равновесия и заставить совершать необдуманные неправильные поступки. Хочу предупредить, что сейчас преступники активно спекулируют на актуальной теме мобилизации. Призываю наших клиентов во всех вопросах, касающихся мобилизационных мероприятий, руководствоваться законом, здравым смыслом и только информацией, полученной из соответствующих официальных источников, а также рассказать об этой новой преступной схеме друзьям и родным", — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.