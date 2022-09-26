В правительстве региона обсудили подготовку к отопительному сезону

В понедельник, 26 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие представители министерств и силовых ведомств региона, главы муниципальных образований Самарской области. Одной из тем для обсуждения стала подготовка к началу отопительного сезона на территории региона.

О ходе подготовки в муниципалитетах доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов. Глава ведомства сообщил, что полностью подготовлены к старту сезона учреждения социальной сферы и жилой фонд.

Кроме того, мобилизованы средства и силы для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения: созданы бригады, имеются транспортные средства, запас материально-технических ресурсов.

Органами местного самоуправления и территориальными сетевыми организациями проверены и подготовлены все резервные источники электроснабжения и тепловые центры. "Риски задержки начала отопительного сезона отсутствуют", - доложил министр.

В большинстве муниципальных образований пуск тепла на объекты социальной сферы и жилой фонд уже начался. Глава региона поручил проконтролировать работу по подготовке управляющими многоквартирными домами компаниями паспортов готовности к отопительному сезону.

"В этот период это обычная работа, и результат должен быть обеспечен", - поставил задачу глава региона.