УК "ДЖКХ" оформляет паспорта готовности домов к зиме

Специалисты управляющей организации ООО "ДЖКХ" в течение всего летнего периода проводили целый комплекс мероприятий, чтобы зимой в квартирах жителей домов, находящихся в управлении компании, было тепло и уютно. В настоящее время подготовка отопительному сезону находится на стадии завершения.

Основные работы идут по графику, в цифрах это выглядит так:

99% систем отопления (615 домов) опрессовано и промыто,

100% дымоходов и систем вентиляции обследовано.

Как известно, готовить сани надо летом. Поэтому подготовка жилфонда к надежной, а, главное, бесперебойной работе в осенне-зимний период для специалистов УК началась еще в апреле, сразу после окончания предыдущего отопительного сезона.

Коммунальные службы Тольятти готовят подачу тепла к 25 сентября Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме вступила в завершающую стадию. На текущей неделе этот вопрос был вынесен на обсуждение политсовета местного отделения партии "Единая Россия" в Тольятти.

Сначала в каждом районе ЖЭУ совместно с ресурсоснабжающими организациями были разработаны графики промывки и опрессовки систем отопления жилых домов, составлены планы текущего и капитального ремонтов. Работы проводились в течение всего лета и будут закончены в середине сентября.

Комплекс мероприятий по подготовке к зиме также включает в себя замену, ремонт и восстановление инженерных коммуникаций. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев проводился ремонт кровель и межпанельных швов.

Общедомовые приборы учета, где это необходимо, проходят плановую поверку. Для лучшей циркуляции и поддержания температурно-гидравлического режима на некоторых домах установлены регулирующие шайбы на горячее водоснабжение.

Персонал, имеющий допуск к теплоэнергоустановкам, прошел аттестацию и укомплектован всеми необходимыми материалами. Для аварийных бригад подготовлена специальная техника.

По итогам проведенной работы в настоящее время на каждый дом в управлении компании оформляется паспорт готовности к эксплуатации в зимних условиях. Полностью подготовка жилищного фонда ООО "ДЖКХ" к зиме завершится 15 сентября.

Подготовка к отопительному сезону напрямую зависит от платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим нелишним будет напомнить жителям многоквартирных домов о необходимости своевременно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим, и в полном объеме оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги.