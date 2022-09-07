УК "ДЖКХ" оформляет паспорта готовности домов к зиме

Специалисты управляющей организации ООО "ДЖКХ" в течение всего летнего периода проводили целый комплекс мероприятий, чтобы зимой в квартирах жителей домов, находящихся в управлении компании, было тепло и уютно. В настоящее время подготовка отопительному сезону находится на стадии завершения.
Основные работы идут по графику, в цифрах это выглядит так:
- 99% систем отопления (615 домов) опрессовано и промыто,
- 100% дымоходов и систем вентиляции обследовано.
Как известно, готовить сани надо летом. Поэтому подготовка жилфонда к надежной, а, главное, бесперебойной работе в осенне-зимний период для специалистов УК началась еще в апреле, сразу после окончания предыдущего отопительного сезона.
Сначала в каждом районе ЖЭУ совместно с ресурсоснабжающими организациями были разработаны графики промывки и опрессовки систем отопления жилых домов, составлены планы текущего и капитального ремонтов. Работы проводились в течение всего лета и будут закончены в середине сентября.
Комплекс мероприятий по подготовке к зиме также включает в себя замену, ремонт и восстановление инженерных коммуникаций. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев проводился ремонт кровель и межпанельных швов.
Общедомовые приборы учета, где это необходимо, проходят плановую поверку. Для лучшей циркуляции и поддержания температурно-гидравлического режима на некоторых домах установлены регулирующие шайбы на горячее водоснабжение.
Персонал, имеющий допуск к теплоэнергоустановкам, прошел аттестацию и укомплектован всеми необходимыми материалами. Для аварийных бригад подготовлена специальная техника.
По итогам проведенной работы в настоящее время на каждый дом в управлении компании оформляется паспорт готовности к эксплуатации в зимних условиях. Полностью подготовка жилищного фонда ООО "ДЖКХ" к зиме завершится 15 сентября.
Подготовка к отопительному сезону напрямую зависит от платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим нелишним будет напомнить жителям многоквартирных домов о необходимости своевременно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим, и в полном объеме оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа