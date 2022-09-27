Житель Тольятти осужден за убийство в Ульяновской области

В Ульяновской области вынесли приговор 39-летнему жителю Тольятти, которого обвиняли в убийстве, сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 7 января 2022 г. осужденный возле магазина по ул. Цветкова пос. Языково в ходе спонтанного конфликта нанес местному жителю удар ножом в грудь, от которого потерпевший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, на основании которой суд вынес мужчине приговор. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он обязан возместить моральный ущерб в пользу супругу в размере 1 млн руб.", - говорится в релизе следователей.