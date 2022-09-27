Житель Тольятти осужден за убийство в Ульяновской области

В Ульяновской области вынесли приговор 39-летнему жителю Тольятти, которого обвиняли в убийстве, сообщает региональное СУ СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 7 января 2022 г. осужденный возле магазина по ул. Цветкова пос. Языково в ходе спонтанного конфликта нанес местному жителю удар ножом в грудь, от которого потерпевший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.
"Следователем собрана достаточная доказательственная база, на основании которой суд вынес мужчине приговор. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он обязан возместить моральный ущерб в пользу супругу в размере 1 млн руб.", - говорится в релизе следователей.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️