Сегодня на грузовой переправе в Самаре вводится дополнительный рейс

Во вторник, 27 сентября, в Самаре на грузовой паромной переправе будет осуществлен дополнительный рейс по маршруту "Октябрьский спуск - Рождествено".

Отправление в 11:00.

С актуальным расписанием можете ознакомиться на сайте или по тел.: 222-91-91, 222-93-37, +7 917 011 42 21.