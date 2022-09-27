Мошенники притворились работодателями и выманили деньги у тольяттинки

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 54-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшая увидела в Интернете сообщение о вакансии дизайнера и подала заявку на участие в конкурсе. Вскоре ей позвонил неизвестный, представился специалистом отдела кадров рекламной компании и сказал, что для подтверждения личности необходимо ввести личные данные в анкету на указанном им сайте. Кроме того, якобы для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании женщине необходимо заплатить взнос, переведя деньги на биткоин-кошелек.
Женщина выполнила условия "кадровика", после чего несколько дней безрезультатно ждала обратной связи. В итоге она потеряла более 24 тыс. рублей.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️