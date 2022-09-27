Мошенники притворились работодателями и выманили деньги у тольяттинки

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 54-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшая увидела в Интернете сообщение о вакансии дизайнера и подала заявку на участие в конкурсе. Вскоре ей позвонил неизвестный, представился специалистом отдела кадров рекламной компании и сказал, что для подтверждения личности необходимо ввести личные данные в анкету на указанном им сайте. Кроме того, якобы для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании женщине необходимо заплатить взнос, переведя деньги на биткоин-кошелек.

Женщина выполнила условия "кадровика", после чего несколько дней безрезультатно ждала обратной связи. В итоге она потеряла более 24 тыс. рублей.