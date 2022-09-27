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"Электронные кассиры" банка "Открытие" заменят операционистов во всех дилерских центрах АВИЛОН

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") в партнерстве с компанией "СМТ Инжиниринг" завершили пилотный проект по внедрению "электронных кассиров" на базе автоматизированного электронного кассового узла (АЭКУ) в дилерских центрах АВИЛОН. С недавнего времени АГ АВИЛОН полностью отказался от кассовых узлов с операционистами в пользу сервиса нового уровня.

Теперь оплату при покупке нового автомобиля или автомобиля с пробегом, а также оплату услуг сервисного центра можно совершить с помощью электронного кассира, который предназначен для автоматического приема, пересчета, проверки подлинности, хранения и зачисления денежных средств. Кассовый узел нового формата принимает любые суммы, обеспечивая высокую надежность и скорость обработки вносимых наличных денежных средств (~ 1 000 купюр в минуту), а при необходимости и выдает сдачу — оплата происходит буквально за минуту.

Электронный кассир является аппаратом самообслуживания и решает ключевые задачи дилерского центра: заменяет классический кассовый узел с персоналом, упрощает инкассацию и обеспечивает высочайший уровень сохранности денежных средств. Он полностью автономен и работает круглосуточно, без отпусков и выходных.

"Пилотный проект по внедрению электронных кассиров длился больше года и был признан успешным. После этого мы приступили к тиражированию автоматических депозитных машин и их поставке "под ключ" в дилерские центры. На сегодня электронными кассирами укомплектовано 100% дилерской сети нашего партнера, — сообщила Анна Гордеева, директор департамента корпоративного бизнеса "Открытие Авто". — Кроме очевидных преимуществ автоматизации процесса оплаты товаров и услуг, электронный кассир позволяет предоставить покупателям сервис нового уровня, улучшает клиентский опыт автомобилистов и делает обслуживание будущих автовладельцев максимально комфортным и безопасным".

"Установка электронного кассира — яркий показатель того, что мы заботимся о клиентах, их времени и безопасности. Благодаря АДМ мы сокращаем и упрощаем процесс оплаты услуг буквально до двух действий. Автомобилисты высоко оценили такую возможность и уже не хотят возвращаться к старой схеме оплаты через кассовый узел", — прокомментировал Александр Волчков, заместитель генерального директора по экономике и финансовому блоку АГ АВИЛОН.

Автомобильная группа АВИЛОН (avilon.ru) — лидирующий, динамично развивающийся автомобильный холдинг в России. На сегодня АГ АВИЛОН имеет в своем портфеле 35 автомобильных бренда: Rolls-Royce, Aurus, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, Mercedes-Benz, Mercedes-АMG, BMW, BMW i, MINI, Motorrad, Audi, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Genesis, Volvo, Сhevrolet, Volkswagen, Ford, Jeep, Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroën, Mitsubishi, KIA, Faw, Exeed, Chery, Changan, Haval, Geely. В 2021 году АВИЛОН реализовал 36 575 автомобилей. Выручка компании составила 154 млрд рублей. В компании АВИЛОН трудится 2 200 сотрудников.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие" (open.ru. Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП (автомобили с пробегом). Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Сроки клиентов банка — пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ, а также 5 из топ-10 российских автодилеров.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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