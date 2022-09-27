Новикомбанк начинает сотрудничество с Фондом развития промышленности Владимирской области

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение с Фондом развития промышленности (ФРП) Владимирской области. Кредитное учреждение активно сотрудничает с представительствами ФРП в разных регионах, оказывая услуги расчетного центра и предоставляя предприятиям банковские гарантии под выданные займы, а при необходимости — софинансирование.

Соглашение о сотрудничестве с ФРП Владимирской области было подписано в рамках недавно прошедшего в г. Муром межрегионального форума "Кооперация, диверсификация и импортозамещение как драйверы развития предприятий ОПК". На мероприятии присутствовали руководители Госкорпорации Ростех, представители администраций и предприятий ОПК четырех субъектов РФ (Нижегородской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Чувашия), представители Новикомбанка и другие. Свои подписи под документом о взаимодействии поставили управляющий филиалом кредитного учреждения в Нижнем Новгороде Марина Моисеева и директор регионального ФРП Елизавета Кравец.

Новикомбанк активно поддерживает проекты по повышению конкурентоспособности и импортозамещению, которые реализуют промышленные предприятия области. В рамках партнерства будет налажено его взаимодействие с ФРП Владимирской области по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам. Также участники соглашения намерены сотрудничать не только по инвестициям в программы Фонда, но и по всем мерам господдержки промышленных предприятий.

Новикомбанк активно расширяет сотрудничество с представительствами ФРП, помогая высокотехнологичным предприятиям привлечь финансирование на льготных условиях. Так, в 2021 году российские компании получили займы федерального и региональных фондов развития промышленности объемом 1,7 млрд рублей на реализацию перспективных проектов с общим бюджетом в 3,1 млрд рублей. Ранее Новикомбанк подписал аналогичные соглашения с ФРП Чувашской Республики, Нижегородской, Краснодарского края, Хабаровского края, Тамбовской, Пензенской, Новосибирской, Свердловской, Рязанской, Курской, Липецкой и других областей.

В рамках программ Фонда Новикомбанк оказывает финансовую поддержку таким предприятиям как "Швабе", "Вертолеты России", "Росэлектроника", концерн "Автоматика", "ОДК" и прочие.

"Взаимодействие с ФРП — одно из важных направлений работы Новикомбанка. Наша задача — подобрать оптимальную программу финансирования для предприятий, перед которыми сегодня стоят серьезные вызовы — разработать и запустить уникальные отечественные технологии и продукцию, не уступающую импортным аналогам ни по качеству, ни по стоимости", — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.