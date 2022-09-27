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12 топ-менеджеров банка "Открытие" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 топ-менеджеров банка "Открытие" стали лауреатами самого престижного корпоративного рейтинга лучших менеджеров страны, который ежегодно составляет Ассоциация менеджеров России при поддержке ИД "Коммерсант". Президент—председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов вошел в число бизнес-лидеров. Пять представителей банка "Открытие" стали лучшими в своих номинациях.

Руководитель IT-блока банка "Открытие" Сергей Русанов занял первое место среди ИТ-директоров коммерческих банков.

Старший вице-президент, директор департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента—председателя правления банка "Открытие" Анна Кантер снова признана лучшим директором по общественным и корпоративным связям в российской банковской системе.

Директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти банка "Открытие" Андрей Зорин возглавил рейтинг директоров по отношениям с органами власти.

Вице-президент, директор центра бизнес-трансформации банка "Открытие" Александр Орлов признан лучшим среди директоров по развитию в сегменте коммерческих банков.

Вице-президент, начальник управления закупочной деятельности департамента финансов банка "Открытие" Анна Ермакова признана лучшим директором по закупкам в коммерческих банках.

Руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие" Евгений Сидоров занял второе место среди директоров по маркетингу коммерческих банков.

Старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка "Открытие" Наталья Смирнова заняла второе место среди коммерческих директоров российских банков.

Вице-президент, директор юридического департамента банка "Открытие" Александр Полуянов занял второе место среди директоров по правовым вопросам коммерческих банков.

Руководитель службы по взаимоотношениям с инвесторами Марианна Науменко заняла второе место в рейтинге лучших директоров по связям с инвесторами среди коммерческих банков.

Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова стала третьей среди лучших директоров по персоналу в сегменте коммерческих банков.

Начальник управления корпоративных коммуникаций банка "Открытие" Наталья Рыжова вошла в топ-3 лучших директоров по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию в коммерческих банках.

Списки рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" формируются Ассоциацией менеджеров (АМР) при консультационной поддержке ИД "Коммерсантъ".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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