На ул. Алексея Толстого в Самаре 1 октября будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных открытию самарской исторической мечети, с 00:00 до 17:00 1 октября по ул. Алексея Толстого на участке от ул. Венцека до ул. Ленинградской будет ограничено движение транспорта.

Также на вышеуказанном участке с 18:00 30 сентября до 17:00 1 октября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.