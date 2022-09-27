Сбер снизил до 10% первый взнос по ипотеке при покупке квартиры, находящейся в залоге у другого банка

Сбер продолжает снижать минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для покупки квартиры, находящейся в залоге другого банка, достаточно предоставить собственные средства в размере 10% от ее стоимости. Это еще один шаг Сбера на пути повышения доступности жилья для своих клиентов.

Кредитуемым объектом недвижимости должна быть квартира, расположенная в многоквартирном доме (за исключением таун-хаусов и домов с внешними деревянными стенами).

Если заемщик не имеет достаточной суммы, он может воспользоваться частью кредитных средств для погашения первоначального кредита продавца.

"Раньше размер первоначального взноса заемщика должен был быть достаточным для погашения задолженности продавца в банке, а теперь мы снизили минимальный взнос до стандартных по данной программе 10% от полной стоимости жилья. Это поможет еще большему числу наших клиентов быстрее решить жилищный вопрос, поскольку сумма первоначального взноса значительно сократилась", — прокомментировал вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.

Ранее Сбер уменьшил минимальный размер взноса с 15 до 10% на вторичное жилье, не обремененное залогом.

Процесс подачи заявки для клиента стандартный. Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку по программе "Приобретение вторичного жилья" можно онлайн на Домклик. На этапе рассмотрения клиенту нужно будет предоставить кредитный договор продавца, справку об остатке задолженности и справку о неиспользовании материнского капитала.