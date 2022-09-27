В сервисе "нетмонет" теперь можно отправлять чаевые с помощью Системы быстрых платежей

В "нетмонет", сервисе для оплаты чаевых, принадлежащем Альфа-Банку, появилась возможность оставлять чаевые через Систему быстрых платежей (СБП).
Это значит, что свою благодарность за услугу снова можно выразить быстро и просто: буквально в 3 клика и без ввода данных карт.
Как это работает: нужно отсканировать QR-код "нетмонет", ввести сумму чаевых, нажать "Оплатить через СБП" и выбрать банк, после чего откроется его приложение. Сумма чаевых подтянется автоматически, останется только нажать кнопку "Оплатить".
В "нетмонет" пользователь может выбрать опцию "запомнить банк", и в следующий раз сразу совершить платеж именно через него.
"Сервис "нетмонет" упрощает жизнь как наших партнеров, так и их клиентов. И возможность оставлять чаевые быстро и без номера карты — еще одно преимущество. Уже в первый день работы СБП внутри "нетмонет" около трети всех оплат были совершены через СБП, а сейчас СБП выбирают в качестве способа оплаты около 40% пользователей", — подчеркнул Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.
"За первые две недели через СБП в "нетмонет" чаевые оставили уже более 300 тысяч гостей. Это говорит о том, что сервисы, позволяющие быстро, адресно и удобно оплачивать самые разные услуги, крайне востребованы. Именно поэтому мы прилагаем максимум усилий не только для развития собственных технологичных платежных решений, но и для интеграции СБП в продукты наших партнеров, которые уже стали частью повседневной жизни миллионов людей", — рассказал Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.