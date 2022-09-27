Уровень кредитного рейтинга Самарской области остается высоким

В сентябре 2022 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило уровень кредитного рейтинга Самарской области на уровне "АА (RU)" с прогнозом "Стабильный". Таким образом, по мнению аналитиков АКРА, рейтинг Самарской области относится к группе регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости.
В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале рейтингового агентства АКРА Самарская область занимает лидирующие позиции, пропустив вперед только восемь столичных и нефтяных регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Ленинградскую область, Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республику Татарстан.
В числе положительных факторов, повлиявших на решение по сохранению высокого уровня кредитного рейтинга региона, специалисты называют сильные стороны проводимой губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и правительством региона финансовой политики: стабильные показатели бюджета и высокий уровень его ликвидности, низкую долговую нагрузку при плавном графике погашения долга.
"Подтверждение рейтинговым агентством АКРА кредитного рейтинга Самарской области на уровне "AА (RU)", а также "Стабильный" прогноз на будущее, в условиях наблюдающегося давления санкций и негативных макроэкономических явлений служит позитивным сигналом, отражающим усилия руководства региона в проведении взвешенной бюджетной политики и готовности Самарской области адаптироваться к различным стресс-сценариям", - считает первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Аналитики отмечают, что "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.