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Облправительство Власть и политика

Уровень кредитного рейтинга Самарской области остается высоким

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре 2022 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило уровень кредитного рейтинга Самарской области на уровне "АА (RU)" с прогнозом "Стабильный". Таким образом, по мнению аналитиков АКРА, рейтинг Самарской области относится к группе регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости.

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале рейтингового агентства АКРА Самарская область занимает лидирующие позиции, пропустив вперед только восемь столичных и нефтяных регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Ленинградскую область, Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республику Татарстан.

В числе положительных факторов, повлиявших на решение по сохранению высокого уровня кредитного рейтинга региона, специалисты называют сильные стороны проводимой губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и правительством региона финансовой политики: стабильные показатели бюджета и высокий уровень его ликвидности, низкую долговую нагрузку при плавном графике погашения долга.

"Подтверждение рейтинговым агентством АКРА кредитного рейтинга Самарской области на уровне "AА (RU)", а также "Стабильный" прогноз на будущее, в условиях наблюдающегося давления санкций и негативных макроэкономических явлений служит позитивным сигналом, отражающим усилия руководства региона в проведении взвешенной бюджетной политики и готовности Самарской области адаптироваться к различным стресс-сценариям", - считает первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Аналитики отмечают, что "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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