Работники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник

Умение работать с большим объемом информации, осваивать быстро меняющиеся технологии, не бояться получать новые профессии — это требования нашего времени. Чтобы стать успешными в будущем, нынешние дети должны быть готовы к такой действительности. Помимо знаний важно научить дошкольников управлять собой, совершать выбор, уметь учиться, взаимодействовать и сотрудничать. Помогают им в этом профессиональные воспитатели.
В детском саду № 138 Самары педагоги создают все условия для того, чтобы дети гармонично развивались и получали современные навыки. Они учат детей выбирать любимое дело, принимать решения, выражать свои чувства и мысли.
В учреждении 12 групп общеразвивающей направленности, в каждой из которых по принципу инклюзии наравне с обычными малышами занимаются ребята с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития. Как рассказала заведующий детсада Наталья Болясова, в ноябре 2021 года в рамках нацпроекта "Демография" в учреждении открыли группу раннего возраста. С 20 ребятами работают два педагога, помощник воспитателя, психолог, логопед, музыкальный инструктор и инструктор по физкультуре.
"Все наши сотрудники прошли специальное обучение работе с особенными детьми, освоили адаптированные образовательные программы", — сообщила руководитель.
Еще одно важное направление работы воспитателей — развитие у ребят навыков технического творчества.
"В каждой группе старшего дошкольного возраста созданы конструкторские бюро и центры исследований, которые помогают детям как можно раньше получить опыт реализации собственных замыслов, — пояснила Болясова. — Это направление позволяет формировать основы технической грамотности и техническую компетентность воспитанников, готовит их к решению задач прикладного характера. Позволяет выявлять и развивать технически одаренных детей. Наши воспитанники имеют достижения на значимых конкурсах города, региона, а также на всероссийском конкурсе "Космофест".
Большое внимание уделяют сотрудники детсада физическому развитию детей.
"В современном мире дети часто ограничены в двигательной активности. Этому способствует распространение компьютерных технологий, игровых гаджетов, — считает заведующий. — Педагоги нашего образовательного учреждения и, в частности, физинструктор Ольга Кабанова сумели организовать развивающую среду, в которой у детей появляется желание двигаться и быть активными. Мы ведем постоянную работу по приобщению детей к спорту и здоровому образу жизни. И первые результаты уже достигнуты: под руководством Ольги Кабановой команда сада заняла третье место по Промышленному району в общем зачете по сумме нескольких конкурсов и спортивных соревнований. Благодаря ей дети стали принимать участие в сдаче норм комплекса ГТО".
Одной из важных составляющих работы педагогического коллектива детского сада № 138 является работа по программе развития эмоционального интеллекта московского психолога Виктории Шиманской "Академия Монсиков".
"Наши педагоги адаптировали эту программу для детей раннего возраста и успешно применяют ее в своей работе", — говорит руководитель.
Наталья Болясова, заведующий МБДОУ "Детский сад № 138" г. о. Самара, почётный работник общего образования РФ, депутат совета депутатов Промышленного района:
— Педагоги используют в своей работе инновационные технологии и современные методы, не забывая, что ведущая деятельность дошкольников игровая. Основное направление нашей работы — это речевое развитие и работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Наш детский сад является городской стажировочной площадкой по этому направлению для педагогов Самары.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.