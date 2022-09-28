Работники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник

Умение работать с большим объемом информации, осваивать быстро меняющиеся технологии, не бояться получать новые профессии — это требования нашего времени. Чтобы стать успешными в будущем, нынешние дети должны быть готовы к такой действительности. Помимо знаний важно научить дошкольников управлять собой, совершать выбор, уметь учиться, взаимодействовать и сотрудничать. Помогают им в этом профессиональные воспитатели.

В детском саду № 138 Самары педагоги создают все условия для того, чтобы дети гармонично развивались и получали современные навыки. Они учат детей выбирать любимое дело, принимать решения, выражать свои чувства и мысли.

В учреждении 12 групп общеразвивающей направленности, в каждой из которых по принципу инклюзии наравне с обычными малышами занимаются ребята с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития. Как рассказала заведующий детсада Наталья Болясова, в ноябре 2021 года в рамках нацпроекта "Демография" в учреждении открыли группу раннего возраста. С 20 ребятами работают два педагога, помощник воспитателя, психолог, логопед, музыкальный инструктор и инструктор по физкультуре.

"Все наши сотрудники прошли специальное обучение работе с особенными детьми, освоили адаптированные образовательные программы", — сообщила руководитель.

Еще одно важное направление работы воспитателей — развитие у ребят навыков технического творчества.

"В каждой группе старшего дошкольного возраста созданы конструкторские бюро и центры исследований, которые помогают детям как можно раньше получить опыт реализации собственных замыслов, — пояснила Болясова. — Это направление позволяет формировать основы технической грамотности и техническую компетентность воспитанников, готовит их к решению задач прикладного характера. Позволяет выявлять и развивать технически одаренных детей. Наши воспитанники имеют достижения на значимых конкурсах города, региона, а также на всероссийском конкурсе "Космофест".

Большое внимание уделяют сотрудники детсада физическому развитию детей.

"В современном мире дети часто ограничены в двигательной активности. Этому способствует распространение компьютерных технологий, игровых гаджетов, — считает заведующий. — Педагоги нашего образовательного учреждения и, в частности, физинструктор Ольга Кабанова сумели организовать развивающую среду, в которой у детей появляется желание двигаться и быть активными. Мы ведем постоянную работу по приобщению детей к спорту и здоровому образу жизни. И первые результаты уже достигнуты: под руководством Ольги Кабановой команда сада заняла третье место по Промышленному району в общем зачете по сумме нескольких конкурсов и спортивных соревнований. Благодаря ей дети стали принимать участие в сдаче норм комплекса ГТО".

Одной из важных составляющих работы педагогического коллектива детского сада № 138 является работа по программе развития эмоционального интеллекта московского психолога Виктории Шиманской "Академия Монсиков".

"Наши педагоги адаптировали эту программу для детей раннего возраста и успешно применяют ее в своей работе", — говорит руководитель.

Наталья Болясова, заведующий МБДОУ "Детский сад № 138" г. о. Самара, почётный работник общего образования РФ, депутат совета депутатов Промышленного района:

— Педагоги используют в своей работе инновационные технологии и современные методы, не забывая, что ведущая деятельность дошкольников игровая. Основное направление нашей работы — это речевое развитие и работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Наш детский сад является городской стажировочной площадкой по этому направлению для педагогов Самары.