Инновационная экосистема и благоприятный инвестклимат: Самарская область делится опытом с регионами-членами АИРР

В Самарскую область с рабочим визитом прибыла делегация Ассоциации инновационных регионов России. В состав делегации вошли представители АИРР, а также целого ряда субъектов страны, входящих в Ассоциацию. Это Ульяновская, Новосибирская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Тюменская, Нижегородская области, а также Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ и Алтайский край.
На сегодня 18 субъектов Российской Федерации являются регионами-членами АИРР. Основная цель деятельности Ассоциации — содействие экономическому взаимодействию регионов, построенное на комплексном представлении их интересов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях.
На долю регионов Ассоциации приходится 37,2% всей инновационной продукции страны. Самарская область вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России в 2012 году. По итогам 2021 года уровень инновационной активности организаций Самарской области составил 18,2%. Это в полтора раза выше, чем среднероссийский показатель. Самарская область по уровню инновационной активности организаций занимает 5 строчку среди субъектов РФ. Еще три года назад регион занимал лишь 49 позицию.
"В Самарской области уделяется большое внимание развитию инновационной активности предприятий, реализации высокотехнологичных проектов наших амбициозных и перспективных разработчиков. Для этого мы постоянно расширяем возможности для инноваторов, помогаем им на всех этапах претворения их идей в жизнь, в том числе привлекая инструменты федеральных институтов развития. Самарская область накопила большой опыт и готова делиться своими лучшими практиками с другими регионами", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В течение трех дней официальные гости будут знакомиться с инвестиционным потенциалом, инновационной инфраструктурой, а также площадками, созданными в регионе для развития стартапов, а также для быстрой и качественной реализации крупных инвестиционных проектов.
В рабочей программе официальных гостей предусмотрено посещение особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", индустриального парка "Преображенка", а также целого ряда крупных промышленных предприятий Самарской области и университетов.
"Самарская область развивается равнопланово по всем тем направлениям, которые мы учитываем: это и наука, и антикризисная поддержка бизнеса, и формирование новых рабочих мест. Таким образом, Самарская область, безусловно, один из лидеров Российской Федерации, и я это связываю напрямую с работой Губернатора и его команды", — отмечал на полях ПМЭФ-2022 директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.
В Самарской области для работы с инвесторами создано и функционирует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инвесторам в режиме "одного окна" окажут всю необходимую поддержку и сопровождение на каждом этапе реализации их проектов.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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