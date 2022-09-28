Инновационная экосистема и благоприятный инвестклимат: Самарская область делится опытом с регионами-членами АИРР

В Самарскую область с рабочим визитом прибыла делегация Ассоциации инновационных регионов России. В состав делегации вошли представители АИРР, а также целого ряда субъектов страны, входящих в Ассоциацию. Это Ульяновская, Новосибирская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Тюменская, Нижегородская области, а также Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ и Алтайский край.

На сегодня 18 субъектов Российской Федерации являются регионами-членами АИРР. Основная цель деятельности Ассоциации — содействие экономическому взаимодействию регионов, построенное на комплексном представлении их интересов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях.

На долю регионов Ассоциации приходится 37,2% всей инновационной продукции страны. Самарская область вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России в 2012 году. По итогам 2021 года уровень инновационной активности организаций Самарской области составил 18,2%. Это в полтора раза выше, чем среднероссийский показатель. Самарская область по уровню инновационной активности организаций занимает 5 строчку среди субъектов РФ. Еще три года назад регион занимал лишь 49 позицию.

"В Самарской области уделяется большое внимание развитию инновационной активности предприятий, реализации высокотехнологичных проектов наших амбициозных и перспективных разработчиков. Для этого мы постоянно расширяем возможности для инноваторов, помогаем им на всех этапах претворения их идей в жизнь, в том числе привлекая инструменты федеральных институтов развития. Самарская область накопила большой опыт и готова делиться своими лучшими практиками с другими регионами", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В течение трех дней официальные гости будут знакомиться с инвестиционным потенциалом, инновационной инфраструктурой, а также площадками, созданными в регионе для развития стартапов, а также для быстрой и качественной реализации крупных инвестиционных проектов.

В рабочей программе официальных гостей предусмотрено посещение особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", индустриального парка "Преображенка", а также целого ряда крупных промышленных предприятий Самарской области и университетов.

"Самарская область развивается равнопланово по всем тем направлениям, которые мы учитываем: это и наука, и антикризисная поддержка бизнеса, и формирование новых рабочих мест. Таким образом, Самарская область, безусловно, один из лидеров Российской Федерации, и я это связываю напрямую с работой Губернатора и его команды", — отмечал на полях ПМЭФ-2022 директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

В Самарской области для работы с инвесторами создано и функционирует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инвесторам в режиме "одного окна" окажут всю необходимую поддержку и сопровождение на каждом этапе реализации их проектов.

investinsamara.ru