Клиенты Новикомбанка получат скидки на семейный и детский отдых

Держатели карт Мир Новикомбанка получат скидки на семейный и детский отдых в различных регионах России. Для этого Новикомбанк заключил партнерское соглашение с крупнейшим российским туроператором "МОСГОРТУР".

МОСГОРТУР организует семейный, детский отдых на всей территории России. Ежегодно более 50 тысяч детей получают путевки в лагеря, отвечающие всем современным стандартам качества. Помимо реализации путёвок, Мосгортур самостоятельно разрабатывает уникальные программы отдыха, обучает и трудоустраивает вожатых, проводит совместные с детскими оздоровительными учреждениями мероприятия, направленные на повышение эффективности их деятельности, что позволяет туроператору сопровождать процессы организации и проведения тура на всех его этапах.

По условиям договора держателям социально-платежных карт Новикомбанка предлагаются корпоративные скидки от 5% до 10% на бронирование отелей и детских круглогодичных лагерей. Клиенты Новикомбанка могут отдохнуть в Московской области, Сочи, Санкт-Петербурге, Карелии и Дагестане, приобрести речные круизы с посещением самых интересных городов и локаций нашей страны.

Скидку по социально-платежной карте работника Ростех можно получить при оформлении тура на специальном сайте: https://b2b.mosgortur.com/novikombankhome. Для этого в качестве промокода нужно указать первые 8 цифр социально-платежной карты Мир Новикомбанка.

Это не единственное выгодное предложение, доступное зарплатным клиентам банка. Среди других — специальные банковские продукты на льготных условиях, кешбек за покупки и программа лояльности "Бонусы". Напомним, что социально-платежная карта выпускается с транспортным приложением "Тройка" для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве и Московской области.

"Новикомбанк не на словах, а на деле заботится о зарплатных клиентах, постоянно разрабатывая специальные предложения с партнерами. Мы уверены, что отдохнувший и счастливый сотрудник принесет гораздо больше пользы организации. Именно поэтому мы разработали программу с МОСГОРТУР, в рамках которой все наши клиенты могут получить выгодные условия оплаты путевок по всей территории России", — подчеркнул заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.