Клиенты Новикомбанка получат скидки на семейный и детский отдых

Держатели карт Мир Новикомбанка получат скидки на семейный и детский отдых в различных регионах России. Для этого Новикомбанк заключил партнерское соглашение с крупнейшим российским туроператором "МОСГОРТУР".
МОСГОРТУР организует семейный, детский отдых на всей территории России. Ежегодно более 50 тысяч детей получают путевки в лагеря, отвечающие всем современным стандартам качества. Помимо реализации путёвок, Мосгортур самостоятельно разрабатывает уникальные программы отдыха, обучает и трудоустраивает вожатых, проводит совместные с детскими оздоровительными учреждениями мероприятия, направленные на повышение эффективности их деятельности, что позволяет туроператору сопровождать процессы организации и проведения тура на всех его этапах.
По условиям договора держателям социально-платежных карт Новикомбанка предлагаются корпоративные скидки от 5% до 10% на бронирование отелей и детских круглогодичных лагерей. Клиенты Новикомбанка могут отдохнуть в Московской области, Сочи, Санкт-Петербурге, Карелии и Дагестане, приобрести речные круизы с посещением самых интересных городов и локаций нашей страны.
Скидку по социально-платежной карте работника Ростех можно получить при оформлении тура на специальном сайте: https://b2b.mosgortur.com/novikombankhome. Для этого в качестве промокода нужно указать первые 8 цифр социально-платежной карты Мир Новикомбанка.
Это не единственное выгодное предложение, доступное зарплатным клиентам банка. Среди других — специальные банковские продукты на льготных условиях, кешбек за покупки и программа лояльности "Бонусы". Напомним, что социально-платежная карта выпускается с транспортным приложением "Тройка" для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве и Московской области.
"Новикомбанк не на словах, а на деле заботится о зарплатных клиентах, постоянно разрабатывая специальные предложения с партнерами. Мы уверены, что отдохнувший и счастливый сотрудник принесет гораздо больше пользы организации. Именно поэтому мы разработали программу с МОСГОРТУР, в рамках которой все наши клиенты могут получить выгодные условия оплаты путевок по всей территории России", — подчеркнул заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.