Глава самарского УМВД Вадим Ятайкин назначен начальником полиции в Нижегородской области

В среду, 28 сентября, стало известно, что полковник полиции Вадим Ятайкин, ранее возглавлявший УМВД Самары, назначен на должность начальника полиции в Главное управление МВД по Нижегородской области. Об этом сообщает сайт нижегородского управления полиции.

Вадим Ятайкин руководил УМВД Самары с июля 2019 г., сменив на этом посту Дмитрия Блохина. До этого Ятайкин возглавлял территориальные отделы полиции в Тольятти и Ставропольском районе.

Службу в органах он начал в 1991 г., младшим инспектором уголовного розыска оперативно-поисковой группы. Работал на различных должностях в подразделениях уголовного розыска.