Глава самарского УМВД Вадим Ятайкин назначен начальником полиции в Нижегородской области

В среду, 28 сентября, стало известно, что полковник полиции Вадим Ятайкин, ранее возглавлявший УМВД Самары, назначен на должность начальника полиции в Главное управление МВД по Нижегородской области. Об этом сообщает сайт нижегородского управления полиции.
Вадим Ятайкин руководил УМВД Самары с июля 2019 г., сменив на этом посту Дмитрия Блохина. До этого Ятайкин возглавлял территориальные отделы полиции в Тольятти и Ставропольском районе.
Службу в органах он начал в 1991 г., младшим инспектором уголовного розыска оперативно-поисковой группы. Работал на различных должностях в подразделениях уголовного розыска.
Последние комментарии
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.