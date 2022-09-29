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Банки Финансы

Важный шаг в развитии своего дела: зачем открывать расчетный счет в банке

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Если начинающий предприниматель понял, что-то, чем он занимается, приносит ему не только удовольствие, но и доход, на его предложение есть спрос, а значит возможность развиваться, то встает вопрос о необходимости более серьезной работы с банком.

В первую очередь речь идет об открытии расчетного счета в финансовой организации. С какого момента стоит начинать об этом задумываться? Согласно российскому законодательству, если сумма сделок превышает 100 тысяч рублей, необходимо переходить на безналичный расчет. В таком случае нужно открывать расчетный счет в банке. Кроме того, такой счет позволяет компаниям участвовать в тендерах, значительно расширяет количество потенциальных контрагентов, а также банковских услуг, предназначенных именно для развития бизнеса.

Открыть расчетный счет в банке можно как онлайн, так и офлайн — в офисе. К слову, сегодня такой возможностью пользуются достаточно большое количество бизнесменов. Так, по данным Сбербанка, в Поволжских регионах с января по август 2022 расчетный счет открыли более 27,7 тысяч предпринимателей.

Кроме того, расчетный счет позволяет проводить платежи физическим и юридическим лицам, а также подключать дополнительные услуги, например, эквайринг, бизнес-карты и многие другие. Плюс к этому сегодня популярность набирают предложения, ориентированные на конкретное направление бизнеса. Например, Сбер запустил специальные отраслевые решения, которые будут интересны компаниям, занимающимся торговлей, коммерческой недвижимостью, транспортом, ЖКХ и т. д. В частности, "СберБизнес. Розничная торговля" предназначен для малого и микробизнеса. Он позволяет предпринимателям, которые используют расчетный счет и эквайринг банка, бесплатно отслеживать аналитику своей торговой точки, быстро узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать персональные рекомендации по его развитию.

"Что касается отраслевых решений, то Сбер активно развивает линейку кастомизированных сервисов для автоматизации рутинных задач предпринимателей, чтобы у них было больше свободного времени для развития собственного дела", — так комментирует данную возможность председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Важно отметить, что сегодня банки предлагают достаточно широкий выбор пакетов расчетно-кассового обслуживания, поэтому важно изучить весь спектр и выбрать именно то, что будет подходить вашему бизнесу.

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