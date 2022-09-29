Важный шаг в развитии своего дела: зачем открывать расчетный счет в банке

Если начинающий предприниматель понял, что-то, чем он занимается, приносит ему не только удовольствие, но и доход, на его предложение есть спрос, а значит возможность развиваться, то встает вопрос о необходимости более серьезной работы с банком.
В первую очередь речь идет об открытии расчетного счета в финансовой организации. С какого момента стоит начинать об этом задумываться? Согласно российскому законодательству, если сумма сделок превышает 100 тысяч рублей, необходимо переходить на безналичный расчет. В таком случае нужно открывать расчетный счет в банке. Кроме того, такой счет позволяет компаниям участвовать в тендерах, значительно расширяет количество потенциальных контрагентов, а также банковских услуг, предназначенных именно для развития бизнеса.
Открыть расчетный счет в банке можно как онлайн, так и офлайн — в офисе. К слову, сегодня такой возможностью пользуются достаточно большое количество бизнесменов. Так, по данным Сбербанка, в Поволжских регионах с января по август 2022 расчетный счет открыли более 27,7 тысяч предпринимателей.
Кроме того, расчетный счет позволяет проводить платежи физическим и юридическим лицам, а также подключать дополнительные услуги, например, эквайринг, бизнес-карты и многие другие. Плюс к этому сегодня популярность набирают предложения, ориентированные на конкретное направление бизнеса. Например, Сбер запустил специальные отраслевые решения, которые будут интересны компаниям, занимающимся торговлей, коммерческой недвижимостью, транспортом, ЖКХ и т. д. В частности, "СберБизнес. Розничная торговля" предназначен для малого и микробизнеса. Он позволяет предпринимателям, которые используют расчетный счет и эквайринг банка, бесплатно отслеживать аналитику своей торговой точки, быстро узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать персональные рекомендации по его развитию.
"Что касается отраслевых решений, то Сбер активно развивает линейку кастомизированных сервисов для автоматизации рутинных задач предпринимателей, чтобы у них было больше свободного времени для развития собственного дела", — так комментирует данную возможность председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Важно отметить, что сегодня банки предлагают достаточно широкий выбор пакетов расчетно-кассового обслуживания, поэтому важно изучить весь спектр и выбрать именно то, что будет подходить вашему бизнесу.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.