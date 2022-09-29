ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым

ПСБ расширяет список услуг, предоставляемых на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, а также на полуострове Крым: банк теперь проводит в этих регионах первичную идентификацию компаний, которым принадлежит счет типа "С", а также представителей владельца счета, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
"Специальный счет типа "С" дает возможность российским компаниям и предпринимателям выполнить свои обязательства перед зарубежными партнерами в условиях санкционных ограничений. Для открытия счета российским компаниям необходимо подать заявление в любом отделении ПСБ без личного присутствия представителя компании, на имя которой открывается счет. Далее компаниям-нерезидентам необходимо пройти первичную идентификацию: сделать это можно в офисах банка на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, а также на полуострове Крым. Обслуживание счетов будет также осуществляться в офисах в этих регионах. Подобное решение даст дополнительный приток депозитной базы, позволяющей формировать кредитование этих регионов", — рассказал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Владимир Ефанов.
Счет типа "С" — банковский счет, открываемый российской компанией на имя своего контрагента-нерезидента, не имеющего на территории РФ филиала или представительства. С помощью таких счетов российские компании получают возможность рассчитаться перед иностранными партнерами по ранее возникшим обязательствам, в том числе выплатить кредиты и займы, осуществить платежи по заключенным договорам иностранным организациям-партнерам, оплатить арендные и лизинговые платежи по приобретению транспорта, покупки недвижимости у физических лиц.
Специальный счет имеет ряд отличий от обычного счета и помогает контролировать условия сделки. Так, например, на него могут зачисляться только рубли, а размер обязательств должен составлять более 10 млн рублей в месяц (или эквивалент в иностранной валюте). Кроме того, со счета типа "С" невозможно вывести средства: резидент, на которого он открыт, не вправе распоряжаться деньгами и списывать их по своему распоряжению. При этом счет оставляет большие возможности для проведения различных транзакций со стороны заявителей.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.