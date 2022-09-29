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Депутаты губдумы помогли молодой маме из Харьковской области

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты губернской думы - члены фракции "Единая Россия" 28 сентября посетили пункт временного размещения (ПВР) вынужденных переселенцев в Самаре, чтобы поздравить с рождением первенца жительницу Харьковской области.

Молодая женщина прибыла сюда из Харьковской области 15 сентября. Ее госпитализировали в перинатальный центр Самарской областной клинической больницы им. Середавина, где и родился сын Владимир.

Куратор ПВР, первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова поздравила от имени коллег молодую маму, пожелав ей и малышу здоровья. Вместе с председателем комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимиром Субботиным они передали подарки: коляску, одежду, белье, постельные принадлежности, средства гигиены и другие необходимые для новорожденного вещи.

"Готовились к рождению ребенка дома, но пришлось уехать налегке, - рассказывает Алина. - Не ожидала, что так торжественно встретят, такие подарки прекрасные. Спасибо большое!"

"Родился Владимир в исторический для страны период, когда в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходил референдум по вхождению в состав России. Это станет для него и его родителей новой, знаковой точкой отсчета", - отметил  Владимир Субботин.

Марина Антимонова рассказала, что каждый ПВР закреплен за депутатами губдумы, они постоянно на связи с руководством центров. "В целом работа отлажена, есть механизм государственной поддержки пунктов временного размещения, субсидируется содержание и пребывание здесь людей. Но мы прекрасно понимаем, что житейские ситуации намного сложнее, в смете всего не учесть и на все бюджетные расходы не предусмотришь. В таких ситуациях мы с коллегами-депутатами и 
подключаемся. Где-то нужно лекарства подкупить, с днем рождения поздравить, к школе собрать детей… Стараемся во всем помогать. Очень много неравнодушных, активных людей, организаций, которые тоже помогают, спасибо всем им", - подчеркнула первый зампредседателя областного парламента.

На встрече депутатов фракции с руководством Центра временного размещения состоялся детальный разговор о том, в чем нуждаются беженцы. Сегодня здесь размещено 174 человека, более 60 из которых - дети.  

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И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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