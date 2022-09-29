Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

Сбер провел HR-диалог в Тольятти для руководителей и специалистов НR-подразделений компаний — партнеров и клиентов Сбера. На встрече участники обсудили инструменты заботы о благополучии сотрудников, механизмы поддержки и развития персонала, автоматизированные сервисы для поиска и оценки кандидатов на основе ИИ, а также узнали о точках роста и новых возможностях.
Спикерами конференции выступили представители Сбера и компаний партнеров: СберУниверситета, медицинского сервиса СберЗдоровье, сервиса для организации деловых поездок СберТрэвел, систем для автоматизации HR-процессов HURMA, оператора электронного документооборота СберКорус и сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру.
"Самое ценное в компании — это команда. Сбер обладает огромным опытом и цифровыми возможностями в работе с сотрудниками. И мы с удовольствием делимся этими практиками с нашими партнерами. Например, в рамках мероприятия мы представили собственную HR-платформу "Пульс", которая автоматизирует полный цикл ключевых HR-процессов: привлечение, оформление, адаптация, обучение, оценка персонала, карьера и развитие, аналитика, внутренние коммуникации и многое другое", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.
Напомним, "Пульс" — на 100% отечественное ПО, аттестованное ФСТЭК на соответствие требованиям приказа о защите персональных данных № 21 от 18 февраля 2013 г., аттестат получен 15 апреля 2022 г.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.