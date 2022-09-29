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Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер провел HR-диалог в Тольятти для руководителей и специалистов НR-подразделений компаний — партнеров и клиентов Сбера. На встрече участники обсудили инструменты заботы о благополучии сотрудников, механизмы поддержки и развития персонала, автоматизированные сервисы для поиска и оценки кандидатов на основе ИИ, а также узнали о точках роста и новых возможностях.

Спикерами конференции выступили представители Сбера и компаний партнеров: СберУниверситета, медицинского сервиса СберЗдоровье, сервиса для организации деловых поездок СберТрэвел, систем для автоматизации HR-процессов HURMA, оператора электронного документооборота СберКорус и сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру.

"Самое ценное в компании — это команда. Сбер обладает огромным опытом и цифровыми возможностями в работе с сотрудниками. И мы с удовольствием делимся этими практиками с нашими партнерами. Например, в рамках мероприятия мы представили собственную HR-платформу "Пульс", которая автоматизирует полный цикл ключевых HR-процессов: привлечение, оформление, адаптация, обучение, оценка персонала, карьера и развитие, аналитика, внутренние коммуникации и многое другое", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Напомним, "Пульс" — на 100% отечественное ПО, аттестованное ФСТЭК на соответствие требованиям приказа о защите персональных данных № 21 от 18 февраля 2013 г., аттестат получен 15 апреля 2022 г.

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