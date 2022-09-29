Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам

Банк "Открытие" повысил процентные ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов сроком от года.
Повышение составило до 0,8 процентных пунктов.
Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, достигает 7,5% годовых при размещении средств на полтора или два года во вклад "Надежный партнер" и получении процентов в конце срока.
Ставка 7,5% годовых также доступна по вкладу "Надежный" премиальным клиентам банка.
Банк установил одну из самых привлекательных на рынке ставок и по наиболее популярному среди клиентов вкладу на срок в 1 год — до 7,4% годовых.
Ставка для клиентов без статуса достигает 7,3% годовых на сроках полтора и два года, и 7,2% годовых при размещении средств на год.
Все вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе "Открытия".
Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.