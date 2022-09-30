ВТБ упрощает получение кредитов наличными

С 1 октября ВТБ по кредитам наличными повышает сумму, выдаваемую без предоставления документов, подтверждающих занятость клиента, с 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Для получения средств заёмщикам, не являющимся зарплатными клиентами банка, будет достаточно только паспорта и справки о доходах.
Оформить заявку на кредит наличными можно на сайте ВТБ, в мобильном приложении, по телефону 1000 или в офисе банка. Минимальная ставка при заявке онлайн и оформлении страхования — от 5,4%. Максимальный срок кредита составляет 7 лет, при этом в случае непредвиденных ситуаций клиент имеет возможность раз в шесть месяцев пропустить платёж без штрафов. Зарплатные клиенты банка и те, кто оформляет экспресс-кредиты в ВТБ до 100 тысяч рублей, как и ранее, могут получить средства, предъявив только паспорт.
"Мы планомерно упрощаем доступ к финансированию, вводя такие услуги, как экспресс-кредитование и рефинансирование, а одобрение кредита, оформленного онлайн, занимает всего около двух минут. Новое решение нашего банка о повышении суммы с полумиллиона рублей до полутора, которую можно получить в банке всего по двум документам, — логичное продолжение этой политики. Это позволит большему количеству потенциальных заёмщиков оперативно и комфортно получать средства, например, для покупки мебели, приобретения гаража или ремонта дома. При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заёмщиков, чтобы не допустить их закредитованности", — комментирует Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ.
ВТБ — один из лидеров российского рынка кредитования наличными. За восемь месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили почти 649 тыс. кредитов наличными на сумму 390 млрд рублей. С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов по ставке 5,4% годовых, что позволяет заемщикам снизить свою платежную нагрузку до 50%.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.