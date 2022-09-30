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ВТБ упрощает получение кредитов наличными

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 октября ВТБ по кредитам наличными повышает сумму, выдаваемую без предоставления документов, подтверждающих занятость клиента, с 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Для получения средств заёмщикам, не являющимся зарплатными клиентами банка, будет достаточно только паспорта и справки о доходах.

Оформить заявку на кредит наличными можно на сайте ВТБ, в мобильном приложении, по телефону 1000 или в офисе банка. Минимальная ставка при заявке онлайн и оформлении страхования — от 5,4%. Максимальный срок кредита составляет 7 лет, при этом в случае непредвиденных ситуаций клиент имеет возможность раз в шесть месяцев пропустить платёж без штрафов. Зарплатные клиенты банка и те, кто оформляет экспресс-кредиты в ВТБ до 100 тысяч рублей, как и ранее, могут получить средства, предъявив только паспорт.

"Мы планомерно упрощаем доступ к финансированию, вводя такие услуги, как экспресс-кредитование и рефинансирование, а одобрение кредита, оформленного онлайн, занимает всего около двух минут. Новое решение нашего банка о повышении суммы с полумиллиона рублей до полутора, которую можно получить в банке всего по двум документам, — логичное продолжение этой политики. Это позволит большему количеству потенциальных заёмщиков оперативно и комфортно получать средства, например, для покупки мебели, приобретения гаража или ремонта дома. При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заёмщиков, чтобы не допустить их закредитованности", — комментирует Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ.

ВТБ — один из лидеров российского рынка кредитования наличными. За восемь месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили почти 649 тыс. кредитов наличными на сумму 390 млрд рублей. С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов по ставке 5,4% годовых, что позволяет заемщикам снизить свою платежную нагрузку до 50%.

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