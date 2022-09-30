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Корпоративные клиенты банка "Открытие" смогут проводить в четыре раза больше транзакций ежедневно

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк усовершенствовал технологию реестров, и теперь крупные компании смогут отправлять в банк десятки тысяч платежей каждый день.

Улучшенный сервис будет особенно актуален для клиентов, ведущих взаиморасчеты с различными группами контрагентов, например, с физическими и юридическими лицами, агентами и самозанятыми, а также перечисляющих средства в бюджет и внебюджетные фонды.

Реестры платежей можно отправлять с основного или дополнительного счета в зависимости от потребностей компании. Открытие нового счета будет актуально при выплате вознаграждений, дивидендов, а также исполнения других конфиденциальных платежей. Такой вариант подойдет для начисления заработной платы временному персоналу или сотрудникам, не желающим подключаться к зарплатному проекту, предлагаемому работодателем.

Если некоторые транзакции невозможно осуществить, реестр не вернется, а будет частично исполнен. В этом случае банк создаст отчет об ошибке, и бухгалтер быстрее исправит реквизиты в отклоненных платежных документах.

"Технология реестровых платежей успешно используется крупными холдингами, так как она полностью автоматизирована, не требует обучения сотрудников или доработок учетной системы, а главное позволяет сократить риск ошибок и осуществлять расчеты с контрагентами быстрее. Пропускная способность сервиса увеличилась в четыре раза, и в дальнейшем мы планируем нарастить мощность", — прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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