В 2022 году сотрудники Сбера помогли вернуть домой 133 потерявшихся человека

В рамках проекта "Островок безопасности" сотрудники Сбера с начала 2022 года помогли вернуть в семьи 133 потерявшихся человека. Преимущественно это пожилые люди — 95 человек.

Проект "Островок безопасности" был запущен Сбером совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" в 2018 году для помощи потерявшимся детям. Но, как показала практика, гораздо чаще в поддержке нуждаются пожилые люди: дезориентированные в пространстве, они не могут самостоятельно найти свой дом и родных. Они приходят в офис Сбера (либо их приводят неравнодушные прохожие), где на них сразу же обращают внимание сотрудники банка.

Каждый сотрудник Сбера проходит подготовку, как действовать, если в отделении оказывается потерявшийся или дезориентированный человек. Своевременная помощь таким людям — основная задача проекта. Сотруднику необходимо связаться с "ЛизаАлерт" для поиска родных, внимательно выслушать специалиста и строго выполнять его рекомендации. Главное — успокоить человека и присмотреть за ним до приезда родственников, добровольцев, сотрудников полиции или скорой помощи.

"Офисы Сбера есть во многих населенных пунктах нашей страны, их легко узнать благодаря характерной зеленой символике. Поэтому мы решили, что они могут стать такими "островками безопасности" для потерявшихся и дезориентированных людей. 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Помните, что люди старшего возраста нуждаются в заботе и внимании не только в этот день. Если у вас есть пожилой родственник или маленький ребенок, расскажите им, что они могут прийти в любой офис Сбера, если потерялись, и им обязательно помогут. Всего с момента запуска проекта через офисы Сбера домой вернулись более 450 человек", — рассказал и. о. директора дивизиона "Особенные решения" Сбербанка Артем Могилин.