"КуйбышевАзот" в лидерах российского рейтинга социальной эффективности

Аналитики рейтингового агентства AK&M подтвердили приверженность ПАО "КуйбышевАзот" принципам устойчивого развития, включив его в топ-3 рейтинга социальной эффективности и ответственности перед обществом крупнейших российских компаний в категории "Химия и нефтехимия".

В рейтинг, который разбит по девяти основным отраслям, вошли более 40 российских предприятий с лучшей практикой устойчивого развития, максимально полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности, а также заявляющих о следовании принципам устойчивого развития и раскрывающих ESG-информацию.

Как отмечают в AK&M, цель рейтинга — показать компании, приносящие наибольшую пользу через выплату налогов, оплату труда работников, поддержку социальных проектов. Ранжирование проводится по доле социальных затрат в выручке компаний. "Для общества важно знать и всячески поддерживать деятельность предприятий, направляющих существенную долю своих доходов на нужды общества, жителей и государства", — отмечают в агентстве.

Рейтинг дает понимание того, какие компании приносят максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду.

"КуйбышевАзот" традиционно входит в число ведущих компаний химической отрасли, уделяющих пристальное внимание как вопросам экологии, так и социальной сфере. Также лидерами рейтинга в разделе "Химия и нефтехимия" стали "Уралкалий" и "ФосАгро".

О том насколько "КуйбышевАзот" фокусируется на экологических аспектах своей деятельности, говорят в том числе инвестиции в эту сферу. По итогам прошлого года, при выручке в 82 млрд руб. на природоохранные проекты и мероприятия завод направил 5,2 млрд рублей.

Внедряя современные наукоемкие технологии, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, "КуйбышевАзот" активно занимается работой по снижению воздействия на окружающую среду. Реализация экологических проектов ведется как на производственной площадке, так и за ее пределами. Мероприятия по этим направлениям разрабатываются и реализуются как неотъемлемая часть инвестиционной программы компании.

Так, в 2021 г. проделан большой объем работ по технологической модернизации и снижению воздействия на окружающую среду комплекса минеральных удобрений и производства азотной кислоты. Внедрены технические решения по модернизации оборудования и оптимизации технологических процессов, позволившие снизить сброс загрязняющих веществ в стоках более чем на 7%, выбросов на 6%.

Также в прошлом году было завершено строительство и начаты пусконаладочные работы на второй очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Это важный экологический проект, который входит в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология" и реализуется за счет собственных средств компании. Работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги.

Комплексный подход к вопросам экологии позволяет предприятию демонстрировать положительную динамику по сокращению воздействия на окружающую среду. За последние 10 лет, при росте объёмов товарной продукции в 1,4 раза удельные выбросы сокращены в 1,5 раза, потребление электроэнергии — в 1,6 раза, теплоэнергии — в 1,4 раза, образование стоков — в 1,3 раза, потребление речной воды — в 1,2 раза, расходные нормы по бензолу уменьшены на 12%.

Говоря о высокой оценке аналитиками рейтингового агентство AK&M ответственности ПАО "КуйбышевАзот" перед обществом, надо отметить, что предприятие сохраняет стабильно высокую долю затрат на социальные направления. По этому показателю оно традиционно является одним из лидеров в отрасли.

Компания уделяет особое внимание сохранению трудового коллектива и улучшению социальной защищенности персонала. Не смотря на целый ряд внешних факторов, оказывающих влияние на работу компании, все социальные программы были реализованы в полном объеме.

Также предприятие работает практически по всем направлениям благотворительной деятельности. Являясь одним из лидеров российской химической промышленности, "КуйбышевАзот" вносит существенный вклад в развитие территории своего присутствия. В его активе целый ряд образовательных и культурных проектов, благоустройство и участие в формировании комфортной городской среды.