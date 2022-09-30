В Самарской области пьяный мужчина решил покататься на машине отчима и попал в ДТП

В Большечерниговском районе Самарской области задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя. Его подозревают в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в полицию поступило заявление о пропаже ВАЗ-21070. Владелец вечером припарковал машину около дома, а через час она пропала. Также исчезли хранившиеся дома ключи от автомобиля.
Правоохранители нашли пропавшую "семерку" на месте ДТП на одной из улиц. Находившийся за рулем мужчина рассказал, что решил покататься на машине отчима по селу. Он был пьян и в итоге не справился с управлением и врезался в забор. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый не имел водительских прав.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️