В Самарской области пьяный мужчина решил покататься на машине отчима и попал в ДТП

В Большечерниговском районе Самарской области задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя. Его подозревают в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в полицию поступило заявление о пропаже ВАЗ-21070. Владелец вечером припарковал машину около дома, а через час она пропала. Также исчезли хранившиеся дома ключи от автомобиля.

Правоохранители нашли пропавшую "семерку" на месте ДТП на одной из улиц. Находившийся за рулем мужчина рассказал, что решил покататься на машине отчима по селу. Он был пьян и в итоге не справился с управлением и врезался в забор. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый не имел водительских прав.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").