Банк "Открытие" увеличил до года срок вклада "Первый" под 8% годовых

С 1 октября клиенты банка "Открытие" смогут оформить рублевый вклад "Первый" под 8% годовых сразу на год. Это позволит сберегателям зафиксировать повышенную доходность по депозиту на более долгий период. Для сравнения, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков по итогам второй декады сентября составляла 6,74% годовых.

Ранее открыть вклад "Первый" клиенты могли на три месяца. Увеличение срока вклада до года позволит сберегателям получать гарантированный высокий доход в четыре раза дольше.

Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей, максимальная — 3 миллиона рублей. Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно. Максимальная доходность — 8% годовых доступна при получении процентов по окончании вклада.

Предложение действует для новых сберегателей, у которых на 31 августа 2022 года в "Открытии" на вкладах и накопительных счетах было размещено не более 50 тысяч рублей.

В поддержку вклада "Первый" банк провел рекламную кампанию на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах с амбассадорами "Открытия" — народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.

Оформить вклад можно как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе "Открытия".

Более подробно с условиями вклада "Первый" можно ознакомиться на сайте банка.