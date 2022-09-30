Банк "Открытие" увеличил до года срок вклада "Первый" под 8% годовых

С 1 октября клиенты банка "Открытие" смогут оформить рублевый вклад "Первый" под 8% годовых сразу на год. Это позволит сберегателям зафиксировать повышенную доходность по депозиту на более долгий период. Для сравнения, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков по итогам второй декады сентября составляла 6,74% годовых.
Ранее открыть вклад "Первый" клиенты могли на три месяца. Увеличение срока вклада до года позволит сберегателям получать гарантированный высокий доход в четыре раза дольше.
Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей, максимальная — 3 миллиона рублей. Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно. Максимальная доходность — 8% годовых доступна при получении процентов по окончании вклада.
Предложение действует для новых сберегателей, у которых на 31 августа 2022 года в "Открытии" на вкладах и накопительных счетах было размещено не более 50 тысяч рублей.
В поддержку вклада "Первый" банк провел рекламную кампанию на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах с амбассадорами "Открытия" — народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.
Оформить вклад можно как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе "Открытия".
Более подробно с условиями вклада "Первый" можно ознакомиться на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").