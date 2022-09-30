Рыбака из Самарской области будут судить за браконьерство

Прокурор Жигулевска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче водных биоресурсов, причинившей особо крупный ущерб.
По версии следствия, с 23 по 25 мая 2022 г. в период полного запрета рыбалки местный житель с лодки ловил рыбу сетью в районе Жигулевской ГЭС. Он 120 стерлядей и двух судаков. Как посчитали правоохранители, ущерб составил более 1 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд Жигулевска.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️