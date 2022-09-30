Рыбака из Самарской области будут судить за браконьерство

Прокурор Жигулевска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче водных биоресурсов, причинившей особо крупный ущерб.

По версии следствия, с 23 по 25 мая 2022 г. в период полного запрета рыбалки местный житель с лодки ловил рыбу сетью в районе Жигулевской ГЭС. Он 120 стерлядей и двух судаков. Как посчитали правоохранители, ущерб составил более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд Жигулевска.