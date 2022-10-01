Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по мобилизации

В субботу, 1 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание призывной комиссии по мобилизации граждан на территории региона. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств, военный комиссар Самарской области, представители региональной гражданской и военной прокуратуры, руководители воинских соединений.

В ходе комиссии военный комиссар региона Алексей Вдовин доложил, что все задачи, поставленные руководством страны по частичной мобилизации, на территории Самарской области выполняются в полном объеме. При этом глава региона отметил, что в эти дни в военкоматы пришло значительное число добровольцев.

"Отдельно отмечу, что в эти дни записалось большое количество добровольцев, и даже часть мобилизованных появилась возможность вернуть домой, потому что количество людей, которые откликнулись и пошли как добровольцы, было очень значительным, — подчеркнул губернатор. — Еще раз хочу поблагодарить своих земляков, которые откликнулись на призыв Родины с оружием в руках защищать все, что нам дорого, все, что для нас свято. Защищать не только наших братьев-жителей Донбасса, но и мирное небо над нашей страной, над Самарской областью".

В ходе комиссии обсуждался ход частичной мобилизации, а также комплекс вопросов, связанных с логистикой, размещением военнослужащих, обеспечением их экипировкой и инвентарем.

"Вместе с военнослужащими, с командирами мы внимательно смотрим за тем, чтобы создать все необходимые условия для размещения, нормального быта мобилизованных граждан. Также создаем условия для того, чтобы все мероприятия, которые позволят провести боевое слаживание, боевую подготовку, были выполнены в полном объеме. Для этого ресурсное обеспечение, в том числе, со стороны региона, выделяется. Дальнейшая работа также будет вестись на системной основе. Я уверен, что активность наших с вами земляков будет также высока, а мы создадим условия для того, чтобы эта подготовка прошла наиболее эффективно", — подчеркнул Дмитрий Азаров.