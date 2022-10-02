Пьяный тольяттинец поджег кровать после ссоры с супругой

В полицию Тольятти поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на ул. Ярославская.
Владелицей квартиры является местная 40-летняя жительница. Женщина пояснила, что в квартире живет с мужем. В вечернее время между супругами произошел конфликт, после чего мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег кровать в спальне и ушел из дома.
Собственница поврежденной квартиры обратилась к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответственности "поджигателя". Она предоставила документы, согласно которым ущерб от действий мужа является для нее значительным и составляет 150 тыс. рублей. 34-летний мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил в состоянии возникших на почве ревности неприязненных отношений.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога), возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️