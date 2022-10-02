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Преступления Происшествия

Пьяный тольяттинец поджег кровать после ссоры с супругой

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на ул. Ярославская.

Владелицей квартиры является местная 40-летняя жительница. Женщина пояснила, что в квартире живет с мужем. В вечернее время между супругами произошел конфликт, после чего мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег кровать в спальне и ушел из дома.

Собственница поврежденной квартиры обратилась к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответственности "поджигателя". Она предоставила документы, согласно которым ущерб от действий мужа является для нее значительным и составляет 150 тыс. рублей. 34-летний мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил в состоянии возникших на почве ревности неприязненных отношений.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога), возбуждено уголовное дело. 

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