Пьяный тольяттинец поджег кровать после ссоры с супругой

В полицию Тольятти поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на ул. Ярославская.

Владелицей квартиры является местная 40-летняя жительница. Женщина пояснила, что в квартире живет с мужем. В вечернее время между супругами произошел конфликт, после чего мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег кровать в спальне и ушел из дома.

Собственница поврежденной квартиры обратилась к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответственности "поджигателя". Она предоставила документы, согласно которым ущерб от действий мужа является для нее значительным и составляет 150 тыс. рублей. 34-летний мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил в состоянии возникших на почве ревности неприязненных отношений.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога), возбуждено уголовное дело.