Самарец убил мужчину, распивавшего алкоголь на улице

Сотрудниками Советского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 25 сентября текущего года днем около одного из домов по ул. Победы прохожим было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.
Следователями в составе оперативно-следственной группы был осуществлен выезд на место происшествия для проведения необходимых следственных действий.
Полицейскими в кратчайшие сроки была установлена личность погибшего, которым оказался 44-летний мужчина, а также задержано лицо, причастное к совершению преступления.
В ходе проведения следственных действий задержанный пояснил, что вечером 24 сентября по пути следования к своей знакомой увидел двоих местных жителей, распивавших спиртные напитки. Между одним из мужчин и молодым человеком возник конфликт на фоне замечаний со стороны последнего, переросший в драку, в ходе которой задержанный нанес оппоненту не менее 10 ударов ножом в грудь, а также несколько ударов камнем по голове. Далее молодой человек предпринял попытку скрыть тело, оттащив его в кусты и прикрыв матрасом, после чего избавился от орудий
В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️