Самарец убил мужчину, распивавшего алкоголь на улице

Сотрудниками Советского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 25 сентября текущего года днем около одного из домов по ул. Победы прохожим было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.

Следователями в составе оперативно-следственной группы был осуществлен выезд на место происшествия для проведения необходимых следственных действий.

Полицейскими в кратчайшие сроки была установлена личность погибшего, которым оказался 44-летний мужчина, а также задержано лицо, причастное к совершению преступления.

В ходе проведения следственных действий задержанный пояснил, что вечером 24 сентября по пути следования к своей знакомой увидел двоих местных жителей, распивавших спиртные напитки. Между одним из мужчин и молодым человеком возник конфликт на фоне замечаний со стороны последнего, переросший в драку, в ходе которой задержанный нанес оппоненту не менее 10 ударов ножом в грудь, а также несколько ударов камнем по голове. Далее молодой человек предпринял попытку скрыть тело, оттащив его в кусты и прикрыв матрасом, после чего избавился от орудий

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.